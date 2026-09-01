Felicita – kto jest kim w nowym serialu TVP1? Poznajcie bohaterów polsko-włoskiej produkcji - ZDJĘCIA

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-09-01 9:57

„Felicità” to nowa polsko-włoska produkcja, która zabierze widzów w podróż do urokliwej Apulii. Historia koncentruje się wokół trudnych relacji rodzinnych, skrywanych latami tajemnic oraz prób rozpoczęcia życia na nowo. Za sukcesem tej opowieści stoi wyśmienicie dobrana obsada. Kto jest kim w nowym serialu TVP Felicità i jakie relacje łączą poszczególne postaci? Sprawdź nasz przewodnik po bohaterach.

"Felicità" to nowa produkcja obyczajowa TVP, realizowana we współpracy z włoskimi twórcami, liczy 26 odcinków. Premiera serialu odbędzie się 7 września, a finał sezonu w grudniu 2026. Tę polsko-włoską produkcję będzie można śledzić od poniedziałku do środy na TVP1 o godz. 20:30.

Za reżyserię projektu odpowiada Makary Janowski, który przeniósł na ekran wielowarstwową historię pełną południowego słońca i rodzinnych emocji. Scenariusz powstał na podstawie powieści „Felicità” autorstwa Katarzyny Kalicińskiej i Radosława Figury oraz książki „Primo Amore” spisanej przez Kamilę Kisałą, Anitę Nawrocką i Pawła Trześniowskiego.

Główną osią fabuły jest podróż warszawskiej psycholożki Zośki i jej nastoletniej córki Oliwii do urokliwego Polignano a Mare. Kobiety ruszają śladem tajemniczego listu zmarłego tragicznie męża i ojca, Kamila. Na miejscu odkrywają, że mężczyzna prowadził we Włoszech drugie życie – ma tu małego syna Nico oraz udział w nieruchomości. Zderzenie z włoską partnerką Kamila, spór o spadek i duchy przeszłości zmuszają bohaterki do przepracowania żalu i powalczenia o nową szansę na szczęście.

Felicita nowy serial w TVP1. Zośka (Laura Breszka)
Autor: TVP/ Materiały prasowe Felicita nowy serial w TVP1. Zośka (Laura Breszka)

Zośka (Laura Breszka) – wdowa odkrywa szokującą przeszłość męża w serialu "Felicita"

Główna bohaterka serialu to poukładana warszawska psycholożka, która próbuje pozbierać się po tragicznej śmierci męża, Kamila. Zośka to kobieta wrażliwa, mocno przeżywająca dawne rany – w tym nieudaną walkę o drugie dziecko, co przypłaciła w przeszłości głębokim kryzysem psychicznym. Wyjazd do Polignano a Mare w ślad za listem zmarłego męża wywraca jej świat do góry nogami. W Italii staje twarzą w twarz z bolesną prawdą o podwójnym życiu partnera, walczy o majątek oraz próbuje chronić nastoletnią córkę. Mimo że jest profesjonalistką pomagającą innym, sama zmaga się z lękiem i poczuciem winy, a odzyskanie kontroli nad własnym życiem wymaga od niej ogromnej odwagi.

Felicita. Nowy serial w TVP1. Laura Breszka, Dawid Ogrodnik
Autor: TVP/ Materiały prasowe Felicita. Nowy serial w TVP1. Laura Breszka, Dawid Ogrodnik

Kamil (Dawid Ogrodnik) – zmarły mąż i ojciec o dwóch twarzach w serialu "Felicita"

Tragicznie zmarły partner Zośki i ojciec Oliwii. Choć fizycznie nie żyje, Kamil jest kluczową postacią, wokół której kręci się cała intryga. W Polsce pozostawił po sobie obraz kochającego męża, jednak we Włoszech prowadził drugie, ukryte życie – miał syna Nico z Giulią oraz udziały w tutejszej nieruchomości. Kamil wciąż pojawia się w wyobraźni Zośki jako powracający duch. Te metaforyczne spotkania są przestrzenią trudnych rozmów o złamanych obietnicach, poczuciu winy i nierozliczonych krzywdach.

Felicita odc. 5: Oliwia (Klementyna Karnkowska)
Autor: TVP/ Materiały prasowe

Oliwia (Klementyna Karnkowska) – dojrzała nastolatka poszukująca tożsamości w serialu "Felicita"

Siedemnastoletnia córka Zośki i Kamila. To właśnie ona odnajduje list ojca i inicjuje wyjazd do Włoch. Oliwia stoi na granicy dorastania i świata dorosłych. Jest młodą kobietą o silnym poczuciu sprawiedliwości – angażuje się w lokalne protesty ekologiczne, co doprowadza nawet do jej zatrzymania przez policję. Szybko nawiązuje głęboką, opiekuńczą więź ze swoim małym bratem Nico, choć widok uwagi, jaką ojciec poświęcał chłopcu, budzi w niej dawne żale. We Włoszech przeżywa także pierwsze poważne porywy serca. Jej serce zabije mocniej do młodego Włocha Davide.

Felicita nowy serial w TVP1. Giulia (Oriana Celentano)
Autor: TVP/ Materiały prasowe Felicita nowy serial w TVP1. Giulia (Oriana Celentano)

Giulia (Oriana Celentano) – włoska żona Kamila z serialu "Felicita"

Włoska ukochana Kamila i matka jego syna, Nico. Dumna, bezpośrednia i żyjąca własnym rytmem mieszkańca południa. Gdy poznała Kamila, nie wiedziała o istnieniu jego polskiej rodziny. Podobnie jak Zośka nieświadomie żyła w kłamstwie. Giulia początkowo podchodzi do Zośki z dystansem i rezerwą. Posiada kluczowe dokumenty dotyczące domu w Polignano a Mare i staje się osią sporu majątkowego oraz emocjonalnego z polską wdową.

Felicita. Nowy serial w TVP1. Davide (Francesco Petit)
Autor: TVP/ Materiały prasowe Felicita. Nowy serial w TVP1. Davide (Francesco Petit)

Davide (Francesco Petit) – lokalny romantyk skrywający bolesną tajemnicę w serialu "Felicita"

Młody Włoch, który pojawia się w życiu Oliwii w nieoczekiwanych okolicznościach, pomagając jej przy drobnym wypadku. Davide jest urokliwy, troskliwy i mocno związany z lokalną społecznością. Pomiędzy nim a Oliwią szybko rodzi się głębokie uczucie, przypieczętowane pierwszym pocałunkiem. Chłopak skrywa jednak własny ból – wcześnie stracił matkę i unika rozmów o przeszłości swojej rodziny.

Felicita. Nowy serial TVP1 od 7 września. Anna Dereszowska
Autor: TVP/ Przemek Paczkowski/ Materiały prasowe Felicita. Nowy serial TVP1 od 7 września. Anna Dereszowska

Ewka (Anna Dereszowska) – bezkompromisowa prawniczka i przyjaciółka Zośka w serialu "Felicita"

Energiczna, pewna siebie warszawska prawniczka oraz najbliższa powierniczka Zośki. Ewka nie waha się działać – kiedy trzeba, prowadzi w Polsce śledztwo w sprawie dokumentów firmy Kamila, a w kryzysowym momencie zjawia się we Włoszech, by z miejsca ustawić do pionu miejscową policję i wyciągnąć Oliwię z komisariatu. To filar wsparcia dla głównej bohaterki.

Sonda
Czy zamierzasz oglądać nowy serial TVP "Felicita"?
Felicita. ZWIASTUN nowego serialu TVP, którego premiera 7 września