W poprzednim odcinku Borys zasypał Elizę papierkową robotą, licząc, że przestanie wtrącać się w prowadzenie klubu. Ku jego zaskoczeniu kobieta świetnie sobie poradziła i zaczęła sama ustalać zasady, czym naraziła się trenerowi Koczarskiemu. Kamila uznała Elizę za rywalkę i poczuła zazdrość o Borysa. Ewa martwiła się o Karola, który coraz częściej łapał zadyszkę i skarżył się na bóle w klatce piersiowej. Poprosiła więc Briana, żeby miał oko na samopoczucie szefa. Szymon usłyszał od lekarzy smutną diagnozę, ale postanowił ukryć ją przed Martą. Co wydarzy się dalej?

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„Pierwsza miłość” odcinek 4270 - streszczenie

Ewa odzyska przytomność w szpitalu po zawale. Karol będzie próbował sprowadzić do kliniki Krystiana, który przechodzi terapię odwykową i próbuje stanąć na nogi po rozstaniu z Łucją. Oskar, przebywający w delegacji, poinformuje Briana o stanie Ewy i o tym, że Karol jest niedostępny. Problem pojawi się tuż przed ważnym spotkaniem z potencjalnym inwestorem dużego osiedla. Cała odpowiedzialność spadnie na Briana, choć nie ma on zielonego pojęcia o kontrakcie. Łukasz nie będzie wiedział, co zrobić z prośbą Szymona, ponieważ wciąż kocha Martę. Po radę zwróci się do Bartka. Tymczasem rywal wypisze się z kliniki i z pomocą Laury przygotuje dla ukochanej piknik. Ich szczęście nie potrwa jednak długo.

„Pierwsza miłość” odcinek 4270 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

4270 odcinek „Pierwszej miłości” zostanie wyemitowany w czwartek, 22 października 2026 roku. Emisja rozpocznie się o godzinie 18:00 w Polsacie.

„Pierwsza miłość” - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy emitowany w Polsacie od 2004 roku. Jego akcja rozgrywa się głównie we Wrocławiu i Wadlewie. Losy bohaterów pełne są romansów, rodzinnych tajemnic, rozstań, powrotów i nagłych konfliktów. Obok codziennych spraw pojawiają się też kryminalne intrygi oraz rodzinne dramaty. W serialu występują:

Aneta Zając jako Marysia

Aleksandra Zienkiewicz jako Kinga

Honorata Witańska jako Marta Andruszkiewicz

Damian Kulec jako Kacper Nowaczyk

Przemysław Sadowski jako Jakub Wenerski

Katarzyna Maciąg jako Laura Kowalik

Karol Strasburger jako Karol Weksler

Grażyna Wolszczak jako Grażyna Weksler

Lech Dyblik jako Roman Kłosek

Grażyna Zielińska jako Celina Płaczkowska

Agnieszka Wielgosz jako Malwina Dąbek

Michał Koterski jako Henryk Kaśka Saniewski

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