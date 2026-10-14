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W poprzednim odcinku Borys zasypał Elizę papierkową robotą, licząc, że przestanie wtrącać się w prowadzenie klubu. Ku jego zaskoczeniu kobieta świetnie sobie poradziła i zaczęła sama ustalać zasady, czym naraziła się trenerowi Koczarskiemu. Kamila uznała Elizę za rywalkę i poczuła zazdrość o Borysa. Ewa martwiła się o Karola, który coraz częściej łapał zadyszkę i skarżył się na bóle w klatce piersiowej. Poprosiła więc Briana, żeby miał oko na samopoczucie szefa. Szymon usłyszał od lekarzy smutną diagnozę, ale postanowił ukryć ją przed Martą. Co wydarzy się dalej?
„Pierwsza miłość” odcinek 4270 - streszczenie
Ewa odzyska przytomność w szpitalu po zawale. Karol będzie próbował sprowadzić do kliniki Krystiana, który przechodzi terapię odwykową i próbuje stanąć na nogi po rozstaniu z Łucją. Oskar, przebywający w delegacji, poinformuje Briana o stanie Ewy i o tym, że Karol jest niedostępny. Problem pojawi się tuż przed ważnym spotkaniem z potencjalnym inwestorem dużego osiedla. Cała odpowiedzialność spadnie na Briana, choć nie ma on zielonego pojęcia o kontrakcie. Łukasz nie będzie wiedział, co zrobić z prośbą Szymona, ponieważ wciąż kocha Martę. Po radę zwróci się do Bartka. Tymczasem rywal wypisze się z kliniki i z pomocą Laury przygotuje dla ukochanej piknik. Ich szczęście nie potrwa jednak długo.
„Pierwsza miłość” odcinek 4270 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
4270 odcinek „Pierwszej miłości” zostanie wyemitowany w czwartek, 22 października 2026 roku. Emisja rozpocznie się o godzinie 18:00 w Polsacie.
„Pierwsza miłość” - opis serialu i obsada
„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy emitowany w Polsacie od 2004 roku. Jego akcja rozgrywa się głównie we Wrocławiu i Wadlewie. Losy bohaterów pełne są romansów, rodzinnych tajemnic, rozstań, powrotów i nagłych konfliktów. Obok codziennych spraw pojawiają się też kryminalne intrygi oraz rodzinne dramaty. W serialu występują:
- Aneta Zając jako Marysia
- Aleksandra Zienkiewicz jako Kinga
- Honorata Witańska jako Marta Andruszkiewicz
- Damian Kulec jako Kacper Nowaczyk
- Przemysław Sadowski jako Jakub Wenerski
- Katarzyna Maciąg jako Laura Kowalik
- Karol Strasburger jako Karol Weksler
- Grażyna Wolszczak jako Grażyna Weksler
- Lech Dyblik jako Roman Kłosek
- Grażyna Zielińska jako Celina Płaczkowska
- Agnieszka Wielgosz jako Malwina Dąbek
- Michał Koterski jako Henryk Kaśka Saniewski