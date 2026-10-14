Pierwsza miłość: streszczenie odcinka 4270

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja se.pl
2026-10-14 8:54

W 4270 odcinku „Pierwszej miłości” Ewa odzyska przytomność w szpitalu po zawale. Karol będzie chciał sprowadzić do kliniki Krystiana, ale ten sam mierzy się z trudnym momentem w życiu. Tymczasem Brian zostanie sam przed ważnym spotkaniem z inwestorem. Czy poradzi sobie z zadaniem, o którym niewiele wie?

W poprzednim odcinku Borys zasypał Elizę papierkową robotą, licząc, że przestanie wtrącać się w prowadzenie klubu. Ku jego zaskoczeniu kobieta świetnie sobie poradziła i zaczęła sama ustalać zasady, czym naraziła się trenerowi Koczarskiemu. Kamila uznała Elizę za rywalkę i poczuła zazdrość o Borysa. Ewa martwiła się o Karola, który coraz częściej łapał zadyszkę i skarżył się na bóle w klatce piersiowej. Poprosiła więc Briana, żeby miał oko na samopoczucie szefa. Szymon usłyszał od lekarzy smutną diagnozę, ale postanowił ukryć ją przed Martą. Co wydarzy się dalej?

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„Pierwsza miłość” odcinek 4270 - streszczenie

Ewa odzyska przytomność w szpitalu po zawale. Karol będzie próbował sprowadzić do kliniki Krystiana, który przechodzi terapię odwykową i próbuje stanąć na nogi po rozstaniu z Łucją. Oskar, przebywający w delegacji, poinformuje Briana o stanie Ewy i o tym, że Karol jest niedostępny. Problem pojawi się tuż przed ważnym spotkaniem z potencjalnym inwestorem dużego osiedla. Cała odpowiedzialność spadnie na Briana, choć nie ma on zielonego pojęcia o kontrakcie. Łukasz nie będzie wiedział, co zrobić z prośbą Szymona, ponieważ wciąż kocha Martę. Po radę zwróci się do Bartka. Tymczasem rywal wypisze się z kliniki i z pomocą Laury przygotuje dla ukochanej piknik. Ich szczęście nie potrwa jednak długo.

„Pierwsza miłość” odcinek 4270 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

4270 odcinek „Pierwszej miłości” zostanie wyemitowany w czwartek, 22 października 2026 roku. Emisja rozpocznie się o godzinie 18:00 w Polsacie.

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„Pierwsza miłość” - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy emitowany w Polsacie od 2004 roku. Jego akcja rozgrywa się głównie we Wrocławiu i Wadlewie. Losy bohaterów pełne są romansów, rodzinnych tajemnic, rozstań, powrotów i nagłych konfliktów. Obok codziennych spraw pojawiają się też kryminalne intrygi oraz rodzinne dramaty. W serialu występują:

  • Aneta Zając jako Marysia
  • Aleksandra Zienkiewicz jako Kinga
  • Honorata Witańska jako Marta Andruszkiewicz
  • Damian Kulec jako Kacper Nowaczyk
  • Przemysław Sadowski jako Jakub Wenerski
  • Katarzyna Maciąg jako Laura Kowalik
  • Karol Strasburger jako Karol Weksler
  • Grażyna Wolszczak jako Grażyna Weksler
  • Lech Dyblik jako Roman Kłosek
  • Grażyna Zielińska jako Celina Płaczkowska
  • Agnieszka Wielgosz jako Malwina Dąbek
  • Michał Koterski jako Henryk Kaśka Saniewski
Zatroskany Łukasz rozmawia z Bartkiem w kawiarni. O ich spotkaniu w Pierwszej miłości przeczytasz na SE Superseriale.
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