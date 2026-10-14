Na Wspólnej: streszczenie odcinka 4299

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja se.pl
2026-10-14 8:49

W 4299. odcinku „Na Wspólnej” Kalski spróbuje nastawić Jagodę przeciwko jej matce. Powie dziewczynie, że Ewelina miała romans i chciała zostawić rodzinę. Wieczorem zapłakaną Jagodę zauważy Weronika, ale córka Kalskiej nie będzie chciała z nią rozmawiać. Czy Roztockiej uda się dotrzeć do dziewczyny?

W poprzednim odcinku lekarze walczyli o życie Julki, która po przedawkowaniu przeszła zawał serca. Jej rokowania były niepewne. W szpitalu Igor spotkał Leona, który chciał pobić Antka, i próbował go uspokoić. Iga znalazła w zabezpieczonych przez policję plikach z materiałami pedofilskimi zdjęcia synka Leśniewskich. Po rozmowie z Przybysz zszokowani Marta i Mikołaj uświadomili sobie, że stoi za tym Stefek. Fabian zgodził się poprzeć Bradecką w rozmowie z szefem, ale nie bezinteresownie zaprosił ją do siebie. Sąsiadka Cieślików obwiniła Monikę i Damiana za włamanie do piwnicy oraz kradzież cennej rzeczy. Miała do nich żal, że podczas imprezy wpuścili do budynku intruza. Złodzieja próbował namierzyć aspirant Klusek, który przyjechał w tej sprawie do Moniki i Damiana.

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„Na Wspólnej” odcinek 4299 - streszczenie

Pod szkołą Kalski powie Jagodzie, że rozgniewał się na jej matkę, bo miała romans i chciała porzucić rodzinę. Wieczorem Weronika zobaczy zapłakaną córkę Eweliny, ale dziewczyna odmówi rozmowy. Roztocka i Lew będą się zastanawiać, jak pomóc Kalskiej odnaleźć się w nowej sytuacji. Leśniewski wzburzy się sprawą Stefanka, lecz Iga będzie przekonywać chłopca, że nie popełnił przestępstwa. Marta zacznie się bać, że zdjęcia jej synka krążą w darknecie. Po upojnej nocy Judyta zrobi Fabianowi awanturę, bo wyłączył jej telefon. Gwiazdor obrazi się na nią i nie będzie pewne, czy pomoże Bradeckiej w rozmowie z Baliszewskim. Roman sprzeciwi się zmianie wystroju baru, której chce Dorota. Spór rozstrzygnie Monika, zachwycona wizualizacją efektów prac. Hoffer uświadomi sobie, że Włodek wciąż cierpi po stracie żony.

„Na Wspólnej” odcinek 4299 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

4299. odcinek „Na Wspólnej” zostanie wyemitowany 22 października 2026 roku o godzinie 20:15 w TVN. Kalski spróbuje wtedy przekonać Jagodę, że jej matka zdradziła rodzinę. Roman z kolei sprzeciwi się zmianom w wystroju baru, na których zależy Dorocie. W ich sporze decydujący głos zabierze Monika.

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„Na Wspólnej” - opis serialu i obsada

„Na Wspólnej” to polski serial obyczajowy o mieszkańcach warszawskiej ulicy Wspólnej. Ich codzienność wypełniają rodzinne problemy, miłosne komplikacje, praca, choroby, zdrady i niespodziewane powroty. Losy kilku powiązanych rodzin nieustannie się przeplatają, a kolejne wydarzenia wystawiają ich relacje na próbę. W serialu grają m.in.:

  • Mieczysław Hryniewicz jako Włodzimierz Zięba
  • Anna Guzik jako Żaneta Zięba-Szulc
  • Sylwia Gliwa jako Monika Cieślik
  • Waldemar Błaszczyk jako Damian Cieślik
  • Grażyna Wolszczak jako Barbara Brzozowska
  • Łukasz Konopka jako Krzysztof Smolny
  • Robert Kudelski jako Michał Brzozowski
  • Kazimierz Mazur jako Kamil Hoffer
  • Joanna Jabłczyńska jako Marta Leśniewska
  • Ewa Gawryluk jako Ewa Ostrowska
  • Jakub Wesołowski jako Igor Nowak
  • Lucyna Malec jako Danuta Zimińska
  • Grzegorz Gzyl jako Marek Zimiński
  • Renata Dancewicz jako Weronika Roztocka
  • Wojciech Brzeziński jako Bogdan Berg
Śpiący w łóżku Judyta Bradecka i Fabian. O ich wspólnym poranku w Na Wspólnej przeczytasz na SE Superseriale.
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