W poprzednim odcinku lekarze walczyli o życie Julki, która po przedawkowaniu przeszła zawał serca. Jej rokowania były niepewne. W szpitalu Igor spotkał Leona, który chciał pobić Antka, i próbował go uspokoić. Iga znalazła w zabezpieczonych przez policję plikach z materiałami pedofilskimi zdjęcia synka Leśniewskich. Po rozmowie z Przybysz zszokowani Marta i Mikołaj uświadomili sobie, że stoi za tym Stefek. Fabian zgodził się poprzeć Bradecką w rozmowie z szefem, ale nie bezinteresownie zaprosił ją do siebie. Sąsiadka Cieślików obwiniła Monikę i Damiana za włamanie do piwnicy oraz kradzież cennej rzeczy. Miała do nich żal, że podczas imprezy wpuścili do budynku intruza. Złodzieja próbował namierzyć aspirant Klusek, który przyjechał w tej sprawie do Moniki i Damiana.

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„Na Wspólnej” odcinek 4299 - streszczenie

Pod szkołą Kalski powie Jagodzie, że rozgniewał się na jej matkę, bo miała romans i chciała porzucić rodzinę. Wieczorem Weronika zobaczy zapłakaną córkę Eweliny, ale dziewczyna odmówi rozmowy. Roztocka i Lew będą się zastanawiać, jak pomóc Kalskiej odnaleźć się w nowej sytuacji. Leśniewski wzburzy się sprawą Stefanka, lecz Iga będzie przekonywać chłopca, że nie popełnił przestępstwa. Marta zacznie się bać, że zdjęcia jej synka krążą w darknecie. Po upojnej nocy Judyta zrobi Fabianowi awanturę, bo wyłączył jej telefon. Gwiazdor obrazi się na nią i nie będzie pewne, czy pomoże Bradeckiej w rozmowie z Baliszewskim. Roman sprzeciwi się zmianie wystroju baru, której chce Dorota. Spór rozstrzygnie Monika, zachwycona wizualizacją efektów prac. Hoffer uświadomi sobie, że Włodek wciąż cierpi po stracie żony.

„Na Wspólnej” odcinek 4299 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

4299. odcinek „Na Wspólnej” zostanie wyemitowany 22 października 2026 roku o godzinie 20:15 w TVN. Kalski spróbuje wtedy przekonać Jagodę, że jej matka zdradziła rodzinę. Roman z kolei sprzeciwi się zmianom w wystroju baru, na których zależy Dorocie. W ich sporze decydujący głos zabierze Monika.

„Na Wspólnej” - opis serialu i obsada

„Na Wspólnej” to polski serial obyczajowy o mieszkańcach warszawskiej ulicy Wspólnej. Ich codzienność wypełniają rodzinne problemy, miłosne komplikacje, praca, choroby, zdrady i niespodziewane powroty. Losy kilku powiązanych rodzin nieustannie się przeplatają, a kolejne wydarzenia wystawiają ich relacje na próbę. W serialu grają m.in.:

Mieczysław Hryniewicz jako Włodzimierz Zięba

Anna Guzik jako Żaneta Zięba-Szulc

Sylwia Gliwa jako Monika Cieślik

Waldemar Błaszczyk jako Damian Cieślik

Grażyna Wolszczak jako Barbara Brzozowska

Łukasz Konopka jako Krzysztof Smolny

Robert Kudelski jako Michał Brzozowski

Kazimierz Mazur jako Kamil Hoffer

Joanna Jabłczyńska jako Marta Leśniewska

Ewa Gawryluk jako Ewa Ostrowska

Jakub Wesołowski jako Igor Nowak

Lucyna Malec jako Danuta Zimińska

Grzegorz Gzyl jako Marek Zimiński

Renata Dancewicz jako Weronika Roztocka

Wojciech Brzeziński jako Bogdan Berg

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