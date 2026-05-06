Pierwsza miłość: streszczenie odcinka 4215

W ostatnim czasie w serialu "Pierwsza miłość" sporo namieszały porywy serca, które doprowadziły do nieoczekiwanych zwrotów akcji u kilku par. Jurek zdecydował się spieniężyć zwrócony pierścionek zaręczynowy, aby sfinansować nowy piec dla potrzebującej Jadzi i jej chorej córki, co skłoniło poruszonego sytuacją Olka do przygotowania przyjacielowi niespodzianki na działce. Tymczasem Oskar swoimi niefortunnymi działaniami pogorszył położenie Kaliny, wywołując tym samym ogromną radość u Kai marzącej o skazaniu kobiety na więzienie. Napięcie wzrosło także u Kacpra, którego obezwładniająca zazdrość o Pawła popchnęła do ryzykownego kroku zagrażającego jego reputacji zawodowej oraz zaufaniu Marysi. Mężczyzna posłużył się sprytnym podstępem, przez co ostatecznie poznał gorzką prawdę, jakiej wolałby nigdy nie usłyszeć. Zobaczmy zatem, co przyniosą kolejne chwile w życiu waszych ulubionych mieszkańców Wrocławia i Wadlewa.

"Pierwsza miłość" odc. 4215 - streszczenie

W 4215. odcinku "Pierwszej miłości" Kalina dowiaduje się od Edwarda, że poszukiwana Sandra ukrywa się obecnie na Malcie. Zaniepokojona całą sytuacją kobieta udaje się do prokuratury, aby odpowiedzieć na oficjalne wezwanie, gdzie na miejscu czeka ją spore zaskoczenie. Tymczasem Alan wybiera się na mecz piłkarski z nadzieją na spotkanie z Kostkiem, jednak chłopiec nie pojawia się w umówionym miejscu i nie odbiera połączeń telefonicznych. Zmartwiony Alan prosi o pomoc Mikołaja, a wkrótce wychodzi na jaw, że całe zamieszanie wynika z poważnych zaniedbań ze strony Kai. Z kolei Marta i Szymon oddają się wspólnemu gotowaniu i długim rozmowom, co skłania kobietę do wyznania Laurze, że jest naprawdę zakochana. Niestety Marta nie ma świadomości, że jej radosny stan może wkrótce zostać przerwany.

"Pierwsza miłość" odc. 4215 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Wielu miłośników tej produkcji z pewnością z niecierpliwością czeka na moment, w którym nowe perypetie ich ulubionych postaci trafią na ekrany. Przygotowanie się do seansu warto zacząć od zarezerwowania sobie wolnego popołudnia w połowie maja. Serial od lat gromadzi stałą widownię, która z uwagą obserwuje codzienne problemy mieszkańców Wrocławia i Wadlewa. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany w środę 13 maja 2026 roku o godzinie 18:00 na antenie stacji Polsat.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

"Pierwsza miłość" to już niemal legenda polskiej telewizji, bo historia ta towarzyszy nam nieprzerwanie od 2004 roku. Przez ten czas zdążyliśmy się polubić z mieszkańcami Wrocławia i Wadlewa, przeżywając z nimi romanse, ale też śledząc wątki kryminalne czy społeczne. To taki serial, przy którym można się i wzruszyć, i pośmiać, a twórcy nie boją się poruszać trudnych, współczesnych tematów. Losy Marysi i Kingi wciąż przyciągają przed ekrany, a wszystko to zasługa świetnie dobranej ekipy aktorskiej. W serialu występują m.in.:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)

Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)

Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)

Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)

Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)

Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)

Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)

Jan Bielski (jako Arczi)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)