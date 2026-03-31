Pierwsza miłość, odcinek 4190: Szanse Pawła na przeżycie w więzieniu maleją, a prokurator żąda łapówki, na którą Artura nie stać

Emocje w serialu "Pierwsza miłość" znów sięgnęły zenitu, a ostatni odcinek pozostawił nas z wieloma pytaniami. Bolesław, przekonany o szybkim powrocie córki, pozwolił Angelice na wyprowadzkę, co z jednej strony ucieszyło Elizę, ale z drugiej pozostawiło ją samą na pastwę męża. Tymczasem Iga nabrała podejrzeń co do Jamesa, jednak jej próby rozmowy z Alanem na ten temat spaliły na panewce, gdyż ten całkowicie odciął się od sprawy. Wątek kryminalny również nabrał tempa, bo Janek zmagał się z wyrzutami sumienia po śmierci Glorii, a Artur robił wszystko, by ocalić przyjaciela. Prawdziwe przerażenie nadeszło, gdy zastali Pawła w fatalnym stanie, co uświadomiło im, że potężny Don Jose nie zamierza odpuszczać. Po tak dramatycznych wydarzeniach pozostaje tylko jedno pytanie: co jeszcze czeka bohaterów w walce o przetrwanie?

"Pierwsza miłość" odc. 4190 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Bartek zauważy na ulicy Fryderyka w towarzystwie tajemniczej kobiety. Przekonany, że jest świadkiem randki, zacznie prowokacyjnie robić im zdjęcia, co nieuchronnie doprowadzi do spięcia. Tymczasem na boisku trener Koczarski podejmie kontrowersyjną decyzję i, mimo sprzeciwu Borysa, posadzi niedysponowanego Maksa na ławce rezerwowych. Chociaż Iskra zdoła wygrać mecz bez swojego kluczowego zawodnika, radość kibiców nie potrwa długo. Sytuacja Artura i Janka dramatycznie się skomplikuje, gdy odwiedzi ich kolumbijska policja, a prokurator Ramirez zażąda łapówki za pomoc, na którą Kulczyckiego już nie stać, co pogarsza los Pawła w więzieniu.

"Pierwsza miłość" odc. 4190 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu z niecierpliwością wyczekują na rozwój najnowszych wątków i zastanawiają się, kiedy będą mogli zobaczyć kolejne perypetie swoich ulubionych bohaterów. Nadchodzące wydarzenia z pewnością dostarczą wielu emocji i nie pozwolą na nudę. Na szczęście znamy już szczegóły emisji nadchodzącego epizodu. Premierowa emisja odcinka 4190 serialu "Pierwsza miłość" odbędzie się we wtorek, 7 kwietnia 2026 roku, o godzinie 18:00 na antenie telewizji Polsat.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

"Pierwsza miłość" to prawdziwy fenomen na polskiej scenie serialowej, który od 2004 roku niezmiennie gości na naszych ekranach. Widzowie z zapartym tchem śledzą losy mieszkańców Wrocławia i malowniczego Wadlewa, przeżywając z nimi miłosne uniesienia, dramatyczne rozstania i zaskakujące zwroty akcji. Serial zgrabnie łączy wątki obyczajowe z elementami komedii, sensacji, a nawet kryminału, poruszając przy tym ważne problemy społeczne. To właśnie ta różnorodność sprawia, że historia Marysi i jej przyjaciół od lat cieszy się niesłabnącą popularnością. Obsada tego serialu to m.in.:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)

Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)

Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)

Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)

Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)

Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)

Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)

Jan Bielski (jako Arczi)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)

44