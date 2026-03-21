Pierwsza miłość, odcinek 4189: Janek zdruzgotany po śmierci informatorki! Czy uda mu się uratować Pawła i wrócić do Polski?

Krwawa rzeź w Bogocie. Janek pełen wyrzutów sumienia!

Droga Janka do tego momentu była usłana dramatycznymi wyborami. Wszystko zaczęło się od tajemniczej informacji o polskim więźniu, która postawiła dziennikarza pod ścianą. Szef Janka postawił sprawę jasno: albo powstanie sensacyjny reportaż ujawniający tożsamość Polaka, albo Janek wraca do kraju. Janek, wiedząc, że stawką jest życie Pawła, nie mógł zdradzić przyjaciela.

Sytuacja skomplikowała się w momencie, gdy w ich życie wkroczyła Gloria – kobieta z kręgu Don Josego. Obiecała pomoc w zamian za ucieczkę z Kolumbii, jednak ta ryzykowna gra zakończyła się tragicznie, a Janek nie może wybaczyć sobie jej śmierci. Dręczą go olbrzymie wyrzuty sumienia.

Artur kontra Don Jose

Artur Żukowski od początku zachowywał dystans. Nie wierzył, że Paweł żyje, podejrzewając, że to cyniczna manipulacja. Żądał twardego dowodu – pytania o nerkę, którą lata temu oddał przyjacielowi. Kiedy jednak dotarł do Kolumbii z walizką pieniędzy, szybko zrozumiał, że w tym świecie gotówka to za mało, by stawiać warunki.

W najnowszym odcinku dochodzi do przełomowego, a zarazem wstrząsającego momentu. Dzięki determinacji Artura, bohaterom udaje się w końcu uzyskać zgodę na widzenie. To, co zastają w celi, przechodzi ich najśmielsze oczekiwania. Paweł jest w stanie krytycznym – skrajnie wycieńczony, zmasakrowany przez system i ludzi Don Josego. To brutalna wiadomość od mafii: z nimi nie można zadzierać. Artur, patrząc na wrak człowieka, którym stał się jego przyjaciel, wie, że czas ucieka. Muszą wymyślić plan ucieczki, zanim kolumbijskie słońce po raz ostatni zajdzie dla Pawła.

Pierwsza miłość - kiedy i gdzie oglądać odcinek 4189

Serial „Pierwsza miłość” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 na antenie kanału Polsat. Odcinek 4189 oraz wszystkie poprzednie i nadchodzące epizody są również dostępne online dla każdego fana serii. Można je oglądać w dowolnym momencie na platformie streamingowej Polsat Box Go.

Pierwsza miłość ZWIASTUN. Bartek wyjdzie z więzienia i zmierzy się z Fryderykiem!