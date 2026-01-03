Pierwsza miłość, odcinek 4127: Marysia dostanie ataku padaczki! Tak Izabela będzie chciała ją zabić - ZWIASTUN

"Pierwsza miłość" odcinek 4127 - środa, 7.01.2026, o godz. 18 w Polsacie

Życie Marysi będzie zagrożone w 4127 odcinku "Pierwszej miłości", a Izabela wykorzysta nadarzającą się okazję, by pozbyć się synowej raz na zawsze. Po upadku ze schodów w domu matki Kacpra i odkryciu, że Teresa (Ewa Skibińska) żyje i ukrywa się właśnie u niej, Marysia wciąż nie odzyskała przytomności. Mimo że leczenie okazuje się niezwykle skuteczne, obrzęk mózgu się zmniejsza i szansa na to, że Marysia wybudzi się ze śpiączki jest coraz większa. Izabela nie zamierza jednak do tego dopuścić.

Izabela doprowadzi u Marysi do ataku padaczki w 4127 odcinku "Pierwszej miłości"

Jak daleko się posunie Izabela, by zabić Marysię? Zapowiedź tego, do czego jest zdolna Nowaczykowa nastąpi już w 4127 odcinku "Pierwszej miłości", kiedy podczas jej wizyty u żony Kacpra dostanie ona silnego ataku padaczki. Oczywiście wyrachowana intrygantka będzie działała tak, żeby nikt jej nie podejrzewał. A ponieważ przy matce będzie czuwała także Julka (Dąbrówka Kruk), Izabela odegra niezłą scenę troski o synową, strachu o jej życie, kiedy ciało Marysi wpadnie we drgawki. Natychmiast każe wezwać Julce pomoc, a sama zostanie z synową, żeby dokończyć swoje dzieło.

Kacper w 4127 odcinku "Pierwszej miłości" zacznie podejrzewać, że Izabela chce zabić Marysię

Nie uda jej się to, bo w 4127 odcinku "Pierwszej miłości" na pomoc ruszy Kacper (Damian Kulec), który nie dopuści do tego, żeby Izabela zabiła Marysię. Dopiero po tym zdarzeniu Nowaczyk zacznie podejrzewać matkę o złe zamiary wobec ukochanej.

Gdy jego obawy potwierdzi także ojciec Marysi, Edward Stryjeński (Marek Siudym), który doskonale zna Izabelę, wie, do czego jest ona zdolna, lekarz wyda polecenie, aby nie zostawiać kobiety sam na sam z pacjentką. Tyle, że Izabela nie podda się tak łatwo, nie złoży broni póki Marysia nie umrze...