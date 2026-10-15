Na Wspólnej, odcinek 4298: Sąsiadka oskarży Cieślików o włamanie! Impreza sprowadzi na nich poważne kłopoty

W 4298. odcinku „Na Wspólnej” sąsiadka oskarży Cieślików o włamanie

Monika i Damian nie będą mogli spokojnie cieszyć się nowym mieszkaniem. Po parapetówce, która miała być okazją do świętowania przeprowadzki, na małżeństwo spadną poważne oskarżenia. W 4298. odcinku „Na Wspólnej” sąsiadka uzna, że Cieślikowie ponoszą odpowiedzialność za włamanie do piwnicy i kradzież cennej rzeczy. Kobieta będzie miała do nich pretensje o to, że podczas imprezy dopuścili do budynku obcego mężczyznę. Jej zdaniem właśnie przez ich nieostrożność intruz mógł dostać się do środka i dokonać kradzieży. Monika i Damian znajdą się więc w nieprzyjemnej sytuacji, a konflikt z seniorką, który zaczął się niedługo po ich przeprowadzce, jeszcze bardziej się zaostrzy.

Aspirant Klusek przyjedzie do Cieślików w 4298. odcinku „Na Wspólnej”

Sprawą włamania zajmie się aspirant Klusek w 4298. odcinku „Na Wspólnej”. Policjant przyjedzie do Moniki i Damiana, by spróbować ustalić, co wydarzyło się w budynku i odnaleźć sprawcę kradzieży. Wizyta funkcjonariusza sprawi, że problemy Cieślików staną się jeszcze poważniejsze. Małżonkowie będą musieli zmierzyć się nie tylko z pretensjami sąsiadki, ale również z zainteresowaniem policji. Kluczowe okaże się to, kto odpowiada za włamanie i w jaki sposób złodziej dostał się do budynku. Na razie wiadomo, że sąsiadka nie zamierza odpuścić Cieślikom i właśnie w nich upatruje winnych całej sytuacji.

W 4298. odcinku „Na Wspólnej” konsekwencje parapetówki uderzą w Monikę i Damiana

Konflikt z sąsiadką nie zaczął się jednak podczas samej imprezy. Już w 4292. odcinku „Na Wspólnej” Cieślikowie poznali seniorkę, która od początku nie była zadowolona z ich obecności. Co więcej, kobieta miała własne klucze do ich mieszkania. W 4294. odcinku sytuacja stała się jeszcze bardziej niepokojąca, gdy Monika odkryła swoją bieliznę w dziwnych miejscach, nie zdając sobie sprawy, że sąsiadka wcześniej buszowała w ich lokum. Podczas parapetówki w 4297. odcinku „Na Wspólnej” doszło do kolejnej awantury z seniorką. Kiedy gospodarze i ich goście, Żaneta i Wojtek Szulcowie, przenieśli się do ogródka, do budynku zakradł się mężczyzna, który wcześniej nachodził starszą kobietę. Po chwili wyniósł stamtąd sporych rozmiarów pakunek. Teraz Cieślikowie odczują konsekwencje tamtych wydarzeń. Sąsiadka będzie obarczać ich winą za włamanie, a aspirant Klusek spróbuje wytropić złodzieja. Czy policji uda się ustalić, kto stoi za kradzieżą? A może sąsiadka sama sfingowała ten rabunek, aby narobić problemów nowym lokatorom?

„Na Wspólnej” – data i godzina emisji 4298. odcinka

„Na Wspólnej” to jeden z najdłużej emitowanych polskich seriali, który widzowie mogą oglądać od poniedziałku do czwartku na antenie TVN. Odcinek 4298. serialu „Na Wspólnej” zostanie wyemitowany w środę, 21 października 2026 roku o godzinie 20:15 w TVN. Epizod będzie można obejrzeć również online w serwisie streamingowym Player.

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