Na Wspólnej, odcinek 4280: Renata zdemaskuje Dorotę? Odkryje, co planuje nowa znajoma Włodka - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4280 - poniedziałek, 21.09.2026, o godz. 20.15 w TVN

W 4280 odcinku "Na Wspólnej" Monika będzie ogromnie zadowolona z obecności Doroty u boku Włodka, która ewidentnie będzie mieć na niego dobry wpływ. Do tego stopnia, że dzięki niej Zięba zacznie nawet myśleć o powrocie do pracy w barze.

Mimo, że początkowo po śmierci Marii w ogóle nie będzie sobie tego wyobrażał, przez co w 4276 odcinku "Na Wspólnej" Ilona (Anna Samusionek) zacznie nawet rozważać jego sprzedaż bankowi. Ale Michał (Robert Kudelski), Honorata (Aleksandra Konieczna) i Roman (Waldemar Obłoza) skutecznie zablokują jej te plany.

Renata nie obdarzy zaufaniem Doroty w 4280 odcinku "Na Wspólnej"!

Tym bardziej, że wtedy pojawi się Dorota, gotowa ratować rodzinny biznes Ziębów, co w 4280 odcinku "Na Wspólnej" ogromnie ucieszy Monikę. Jednak Renata wcale nie podzieli entuzjazmu siostry. Zwłaszcza, że spojrzy na Zakrzewską nieufnym okiem.

Wszystko przez to, że w 4280 odcinku "Na Wspólnej" wyda jej się to dziwne, że Dorota tak nagle zainteresowała się załamanym po śmierci ich matki Włodkiem i jego lokalem, który wcześniej prowadził z żoną. Renacie od razu wyda się to podejrzane. Do tego stopnia, że nie obdarzy zaufaniem nowej znajomej ojca.

Zakrzewska zaprowadzi swoje porządki w barze Ziębów w 4281 odcinku "Na Wspólnej"!

Zwłaszcza, że już w 4281 odcinku "Na Wspólnej" Dorota zabierze się z Włodkiem do stworzenia nowego menu lokalu. A na dodatek postanowi dać szansę komuś jeszcze i zacznie namawiać do współpracy także autorkę bloga cukierniczego, Elenę (Magdalena Czerwińska). Czy zatem bar pójdzie w zupełnie innym kierunku i już nie będzie słynął z kultowych pierogów Marii?

Czy podejrzenia Renaty co do Doroty w 4280 odcinku "Na Wspólnej" okażą się słuszne? Tym bardziej, że w tym samym odcinku Zakrzewska jeszcze odbierze telefon i będzie dla kogoś wyjątkowo nieprzyjemna. Kobieta pokaże zupełnie inną twarz, której do tej pory Włodek nie widział. Czy zatem Kraszewska będzie mieć co do niej rację? Odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem w kolejnych odcinkach serialu!

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