Na Wspólnej, odcinek 4254. Basia urządza zasadzkę na Smolnego. Jego słowa zwalają ją z nóg

Zasadzka na Smolnego w "Na Wspólnej" kończy się szokującym wyznaniem

Twórcy serialu „Na Wspólnej” zaplanowali dla widzów spore emocje wokół wątku zdrady. Basia nabiera pewności, że Krzysztof spotyka się z Gwiazdową za jej plecami, a zachowanie męża zdaje się potwierdzać te podejrzenia. Kulminacyjnym momentem 4254. odcinka (który zostanie wyemitowany 29 lipca) okaże się spotkanie Basi z Gwiazdą, przekonanym z kolei o rzekomym romansie swojej żony ze Smolnym. Razem postanawiają doprowadzić do ostatecznej konfrontacji. Finał tego spotkania będzie dla Basi prawdziwym trzęsieniem ziemi. Zmuszony do szczerości Krzysztof w końcu przyzna, że nie wdał się w żaden romans, lecz odkrył niezgodne z prawem interesy, w które zamieszany jest Andrzej, jej były mąż.

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"Na Wspólnej" 4254 - Basia poznaje tajemnicę o Andrzeju, a Igor walczy o córkę

Basia dopina swego i dochodzi do ostrej rozmowy ze Smolnym oraz Marceliną. To właśnie wtedy dowiaduje się szokujących faktów na temat swojego byłego męża, Andrzeja. Krzysztof nocuje w pracy i wielokrotnie próbuje dodzwonić się do żony, jednak ta go ignoruje. Przed wyjściem do pracy drogę zagradza jej Gwiazda, który twierdzi, że ma dowody na romans Marceliny ze Smolnym. Basia jest zdania, że jedynym rozwiązaniem jest konfrontacja twarzą w twarz. Kiedy prawda w końcu wychodzi na jaw, Krzysztof wyjawia żonie, że jej były mąż handluje fałszywymi dyplomami. Tymczasem Igor szuka ratunku dla swojej córki Julki i organizuje jej wizytę u psychologa. Niestety, nastolatka ma w głowie wyłącznie myśli o narkotykach. Zbywa obawy ojca, tłumacząc, że następnego dnia są urodziny Maćka i musi kupić mu podarunek. Gdy Leon oferuje jej świetną bluzę dla chłopaka, Julka zabiera pieniądze przeznaczone na prezent dla siebie, a nocą próbuje potajemnie opuścić dom, by zdobyć używki. Z kolei u Bergów odbywa się wizyta kuratorki, która kosztuje rodzinę sporo nerwów. Niespodziewanie wsparcie oferuje pani Mączyk, lecz sytuację pogarsza Junior, który nadal obwinia Elizę o kłopoty ojca i wybucha podczas rozmowy. W tym samym czasie Jarek spędza czas na randce z Wrońską. Kobieta dostrzega jego rozkojarzenie, ponieważ ten wciąż czeka na wieści od Elizy, co stawia pod znakiem zapytania przyszłość jego nowej relacji z Martyną.

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