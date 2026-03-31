Na Wspólnej, odcinek 4190: Honorata planuje remont pensjonatu nieświadoma, że z budynku zostały tylko zgliszcza

Fani serialu "Na Wspólnej" z pewnością nie mogli narzekać na nudę, oglądając ostatni epizod, który obfitował w dramatyczne wydarzenia. W płonącym pensjonacie rozegrała się prawdziwa walka z czasem, gdy Edward, wbrew zdrowemu rozsądkowi i ostrzeżeniom strażaków, próbował dostać się do uwięzionej w środku Teresy. Równie gorąco było w relacjach prywatnych, gdzie Lucy zerwała swój układ z Michałem, by chwilę później poznać jego syna Ignacego, który był nią wyraźnie zauroczony. W tym samym czasie Cieślik musiał zmierzyć się nie tylko z oskarżeniami o pedofilię, ale również z falą hejtu, która dotknęła jego syna Kajetana i doprowadziła do bójki. Po tylu zwrotach akcji jedno jest pewne – emocje jeszcze długo nie opadną.
"Na Wspólnej" odc. 4190 - streszczenie
Nadchodzący odcinek przyniesie dramatyczne chwile dla Hofferów. Roman na własne oczy zobaczy, że z ich pensjonatu pozostały jedynie zgliszcza, podczas gdy niczego nieświadoma Honorata będzie snuła plany dotyczące remontu. Kiedy druzgocąca prawda wyjdzie na jaw, kobieta kompletnie się załamie. Na szczęście w trudnych chwilach mogą liczyć na wsparcie przyjaciół – Edward przekaże im swoje oszczędności ślubne, a Włodek zaoferuje dach nad głową. W międzyczasie Kasia kontynuuje swoją intrygę, wmawiając teściowi, że Darek ją skrzywdził, a szantażowana Kalina zdobywa kolejne pieniądze dla Łukasza. Z kolei w redakcji Gwiazdy pojawi się nowa, ambitna pracownica Sandra, która spróbuje zwrócić na siebie uwagę Igora, a Julka wybierze się z Leonem na wydarzenie sportowe.
"Na Wspólnej" odc. 4190 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Fani popularnej produkcji z pewnością z niecierpliwością wyczekują na rozwój kluczowych wątków. W najnowszym epizodzie emocji z pewnością nie zabraknie, a losy ulubionych bohaterów ponownie skomplikują się na naszych oczach. Aby nie przegapić żadnego ważnego wydarzenia, warto zanotować sobie datę premiery. Najnowszy, 4190. odcinek serialu "Na Wspólnej" zostanie wyemitowany we wtorek, 7 kwietnia 2026 roku, o godzinie 20:15 na antenie stacji TVN.
"Na Wspólnej" - opis serialu i obsada
"Na Wspólnej" to serial, który od lat gości w sercach polskich widzów, opowiadając historię nierozerwalnej przyjaźni zrodzonej w domu dziecka. To właśnie obietnica złożona przez grupę przyjaciół stała się fundamentem ich wspólnoty, której centrum stanowi dom przy tytułowej ulicy. Przez lata śledzimy wzloty i upadki rodzin Ziębów, Hofferów i Brzozowskich, dla których więź zrodzona w dzieciństwie okazała się silniejsza niż więzy krwi, stając się opoką dla kolejnych pokoleń. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:
- Bożena Dykiel (jako Maria Zięba)
- Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)
- Anna Korcz (jako Izabela Brzozowska)
- Grażyna Wolszczak (jako Barbara)
- Ewa Gawryluk (jako Ewa Hoffer)
- Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)
- Waldemar Obłoza (jako Roman Hoffer)
- Małgorzata Socha (jako Zuzanna Hoffer)
- Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)
- Joanna Jabłczyńska (jako Marta)
- Sonia Mietielica (jako Anka)
- Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)
- Marta Wierzbicka (jako Aleksandra Zimińska)
- Piotr Cyrwus (jako Zdzisław Muszko)
- Tomasz Piątkowski (jako Tomasz Adamski)
- Zbigniew Suszyński (jako Przemysław Gwiazda)