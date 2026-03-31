Na Wspólnej, odcinek 4190: Honorata planuje remont pensjonatu nieświadoma, że z budynku zostały tylko zgliszcza

Fani serialu "Na Wspólnej" z pewnością nie mogli narzekać na nudę, oglądając ostatni epizod, który obfitował w dramatyczne wydarzenia. W płonącym pensjonacie rozegrała się prawdziwa walka z czasem, gdy Edward, wbrew zdrowemu rozsądkowi i ostrzeżeniom strażaków, próbował dostać się do uwięzionej w środku Teresy. Równie gorąco było w relacjach prywatnych, gdzie Lucy zerwała swój układ z Michałem, by chwilę później poznać jego syna Ignacego, który był nią wyraźnie zauroczony. W tym samym czasie Cieślik musiał zmierzyć się nie tylko z oskarżeniami o pedofilię, ale również z falą hejtu, która dotknęła jego syna Kajetana i doprowadziła do bójki. Po tylu zwrotach akcji jedno jest pewne – emocje jeszcze długo nie opadną.

"Na Wspólnej" odc. 4190 - streszczenie

Nadchodzący odcinek przyniesie dramatyczne chwile dla Hofferów. Roman na własne oczy zobaczy, że z ich pensjonatu pozostały jedynie zgliszcza, podczas gdy niczego nieświadoma Honorata będzie snuła plany dotyczące remontu. Kiedy druzgocąca prawda wyjdzie na jaw, kobieta kompletnie się załamie. Na szczęście w trudnych chwilach mogą liczyć na wsparcie przyjaciół – Edward przekaże im swoje oszczędności ślubne, a Włodek zaoferuje dach nad głową. W międzyczasie Kasia kontynuuje swoją intrygę, wmawiając teściowi, że Darek ją skrzywdził, a szantażowana Kalina zdobywa kolejne pieniądze dla Łukasza. Z kolei w redakcji Gwiazdy pojawi się nowa, ambitna pracownica Sandra, która spróbuje zwrócić na siebie uwagę Igora, a Julka wybierze się z Leonem na wydarzenie sportowe.

"Na Wspólnej" odc. 4190 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani popularnej produkcji z pewnością z niecierpliwością wyczekują na rozwój kluczowych wątków. W najnowszym epizodzie emocji z pewnością nie zabraknie, a losy ulubionych bohaterów ponownie skomplikują się na naszych oczach. Aby nie przegapić żadnego ważnego wydarzenia, warto zanotować sobie datę premiery. Najnowszy, 4190. odcinek serialu "Na Wspólnej" zostanie wyemitowany we wtorek, 7 kwietnia 2026 roku, o godzinie 20:15 na antenie stacji TVN.

"Na Wspólnej" - opis serialu i obsada

"Na Wspólnej" to serial, który od lat gości w sercach polskich widzów, opowiadając historię nierozerwalnej przyjaźni zrodzonej w domu dziecka. To właśnie obietnica złożona przez grupę przyjaciół stała się fundamentem ich wspólnoty, której centrum stanowi dom przy tytułowej ulicy. Przez lata śledzimy wzloty i upadki rodzin Ziębów, Hofferów i Brzozowskich, dla których więź zrodzona w dzieciństwie okazała się silniejsza niż więzy krwi, stając się opoką dla kolejnych pokoleń. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

Bożena Dykiel (jako Maria Zięba)

Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)

Anna Korcz (jako Izabela Brzozowska)

Grażyna Wolszczak (jako Barbara)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Hoffer)

Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)

Waldemar Obłoza (jako Roman Hoffer)

Małgorzata Socha (jako Zuzanna Hoffer)

Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)

Joanna Jabłczyńska (jako Marta)

Sonia Mietielica (jako Anka)

Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)

Marta Wierzbicka (jako Aleksandra Zimińska)

Piotr Cyrwus (jako Zdzisław Muszko)

Tomasz Piątkowski (jako Tomasz Adamski)

Zbigniew Suszyński (jako Przemysław Gwiazda)

