Na sygnale, odcinek 877: Nowy nie żyje? Ciało wyłowione z rzeki nie pozostawi złudzeń

"Na sygnale" to serial medyczny emitowany w TVP2, który przedstawia codzienne zmagania ratowników medycznych ratujących życie pacjentom w najtrudniejszych chwilach. Produkcja od lat cieszy się zainteresowaniem widzów, angażując ich emocjonalnie w dramatyczne sytuacje bohaterów. Teraz "Na sygnale" wraca z kolejnym odcinkiem 13. sezonu. Co się wydarzy? Prezentujemy szczegółowe streszczenie odcinka 877, który zostanie wyemitowany w drugim tygodniu kwietnia.

Na sygnale, odcinek 877 - streszczenie szczegółowe

Streszczenie 877. odcinka serialu "Na sygnale" prezentuje się następująco: Britney z Piotrem tym razem próbują pomóc dwójce schorowanych seniorów - rodzeństwu, które spędza razem ostatnie chwile życia. A przy okazji odkrywają, że staruszkowie ukrywają sporo tajemnic - także przed sobą. Basia z Sonią mają dyżur pełen emocji, kontuzji i złamanych serc. Najpierw pacjentem ratowniczek zostaje mężczyzna z urazem nogi, który spadł ze schodów, bo spieszył się na ślub swojej "eks" - gotów na wszystko, by uroczystość przerwać. Później natomiast dziewczyny muszą ocalić życie pana młodego, który doznaje udaru... Tymczasem po pracy Julka proponuje Soni, by z nią zamieszkała. A do tego ratownicy coraz bardziej martwią się o Nowego... i nagle dostają informację o znalezieniu ciała topielca, który był ubrany właśnie jak Gabriel.

"Na sygnale" odcinek 877 - premiera i emisja

877. odcinek serialu "Na sygnale" zostanie wyemitowany w środę 8 kwietnia 2026 roku, o godzinie 21:55, na antenie TVP2.

"Na sygnale" - obsada

Scenariusz 877. odcinka serialu "Na sygnale" opracował Łukasz Jakubowski, a w obsadzie znaleźli się: Paulina Zwierz, Dariusz Wieteska, Anna Wysocka - Jaworska, Natalia Rewieńska, Hubert Jarczak, Wojciech Kuliński, Lea Oleksiak, Justyna Sieniawska i Izydor Łobacz.

