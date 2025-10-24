M jak miłość. Zakochany Mateusz usłyszy od Majki, że woli Tomka. Będzie krył zdradę kumpla! - ZDJĘCIA, WIDEO

Czy Mateusz i Majka z "M jak miłość" będą razem?

Nowe życie Mateusza Mostowiaka w "M jak miłość" kręci się wokół studiów na WAT, akademika, ćwiczeń wojskowych i kolejnych egzaminów. Ale pojawiła się też szansa na miłość. Jedna z koleżanek ze studiów od pierwszego wejrzenia podbiła serce Mateusza. Tyle tylko, że Majka jest w związku z Tomkiem Kubickim, kumplem Mostowiaka i współlokatorem.

Po wielu bolesnych przejściach w małżeństwie z Lilką (Monika Mielnicka), Mateusz uznał, że ostatnie czego mu trzeba, to walka o dziewczynę z kumplem. Ale dość szybko przekonał się, że Tomek nie zasłużył na Majkę, że zdradza ją z Justyną (Marta Malinowska).

Sprawy skomplikują się jeszcze bardziej, kiedy w 1887 odcinku "M jak miłość" Mateusz trochę za bardzo zbliży się do Majki, co nie umknie uwadze drugiemu współlokatorowi z akademika. Janek Winiar (Jakub Sirko) uzna, że Mostowiak powinien trzymać się od Majki z daleka, bo nie podrywa się dziewczyn kolegów. Nawet takich, którzy dopuszczają się zdrady!

Niechciana ciąża kochanki Tomka w 1887 odcinku "M jak miłość". Mateusz powie o tym Majce?

Ale Tomek w 1887 odcinku "M jak miłość" sam będzie się prosił o to, żeby Mateusz wydał go przed Majką, doniósł jej, że Kubicki sypia także z inną. Kochanka Tomka ogłosi bowiem, że jest w ciąży, że spodziewa się jego dziecka. O niechcianej ciąży dowie się też przypadkiem Mateusz, który znajdzie się kłopotliwej sytuacji. Z jednej strony Tomek poprosi go o dyskrecję, z drugiej Mostowiak będzie chciał powiedzieć Majce prawdę, żeby dłużej nie cierpiała przez chłopaka.

M jak miłość. Zakochany Mateusz nie odbije Majki koledze

- Mateusz czuje się wciągnięty w tą grę, w grę, w którą nie chce grać. Na pewno oszukuje Majkę na swój sposób, ale też ciężko jest stwierdzić, jak powinien zachować się w tym momencie... Może też nie chce wchodzić z butami w tą relację, rozbijać czegoś, co prędzej czy później chyli się ku upadkowi... Na pewno sytuacja między Mateuszem i Majką jest bardzo rozwojowa. Czuje do niej coraz więcej i na pewno zdaje sobie sprawę, że to nie jest już tylko zwykła przyjaciółka - powiedział Rafał Kowalski w "Kulisach serialu M jak miłość".

Majka w "M jak miłość" w listopadzie domyśli się, że Tomek coś kręci

W odcinkach "M jak miłość" w listopadzie Majka zacznie się domyślać, że Tomek coś przed nią ukrywa i że Mateusz trzyma z kumplem, skoro mieszkają razem w akademiku. Mostowiak okaże się lojalny wobec Kubickiego, ale z trudem przyjdzie mu okłamywać Majkę, że nie wiem, co Tomek kombinuje na boku.

- Majka zaczyna już widzieć, jaki czasem dla niej jest Tomasz i jak się przez niego czuje. Więcej razy czuje się przez niego źle niż dobrze... Na razie emocje biorą górę i nie umie sobie przetłumaczyć tego, że można samemu zdecydować, czy z kimś jesteśmy i czy jesteśmy zakochani... - wyjaśniła Matylda Giegżno w "Kulisach serialu M jak miłość".

Majka wybierze Tomka, a nie Mateusza w "M jak miłość"

Aż wreszcie w kolejnych odcinkach "M jak miłość" Majka złamie serce zakochanemu Mateuszowi, bo powie wprost, że kocha Tomka i nic nie poradzi na to, że darzy uczuciem chłopaka, który tak z nią pogrywa.

- Też uważasz tak jak Matylda? Że jestem idiotką, bo się w nim zakochałam? - zapyta Mateusza, a jemu zrobi się jeszcze bardziej żal dziewczyny, która zdobyła jego serce.