M jak miłość. Wybuch namiętności Bogny z Mateuszem. Dziewczyna pokaże, na co ją stać - ZDJĘCIA, WIDEO

Małgorzata Pala
2026-03-25 12:11

Tak dojdzie do zbliżenia Bogny (Sherazade Wolff) z Mateuszem (Rafał Kowalski) w "M jak miłość"! Mostowiak da się porwać emocjom i wreszcie otworzy się przed zainteresowaną nim dziewczyną. Bogna zacznie robić wszystko, by rozkochać w sobie studenta i to z niezłymi rezultatami. Już niebawem w "M jak miłość" Mateusz zachęcony zalotami koleżanki, namiętnie pocałuje atrakcyjną brunetkę. Na to wszystko zazdrosnym okiem spojrzy Majka (Matylda Giegżno).

Namiętny pocałunek Bogny (Sherazade Wolff) i Mateusza (Rafał Kowalski) z serialu „M jak miłość” w zimowy wieczór. W tle, przez okno, zazdrosnym wzrokiem na parę patrzy Majka. Więcej o miłosnych perypetiach bohaterów przeczytasz na Super Seriale.

Życie miłosne Mateusza z "M jak miłość" rozkwitnie

Mateusz wreszcie otworzy się na relację z inną kobietą niż Majka. Chociaż od dawna myśli o dziewczynie Tomasza (Chris Cugowski), raczej zdaje sobie sprawę, że dziewczyna jest zaślepiona i nie umie zerwać z partnerem. W życiu Mostowiaka dojdzie do przełomu w postaci pojawienia się pewnej siebie Bogny. Dziewczyna zacznie kręcić się wokół kolegi, otwarcie sugerować swoje zainteresowanie. Co więcej, skorupa Mateusza zacznie się łamać. Mostowiak wreszcie zauważy, że też może być szczęśliwy i to nie tylko z Majką.

Pocałunek Bogny i Mateusza w "M jak miłość"

I tak niebawem w "M jak miłość" dojdzie do namiętnych chwil między atrakcyjną Bogną a Mostowiakiem. W zimową noc dziewczyna zapyta się znajomego, czy może nie za bardzo się narzuca. On jednak nie zaprotestuje. Będzie widział, że Bogna ma ochotę na pocałunek. Mateusz nie zrezygnuje ze zbliżenia. Z chęcią odwzajemni uczucie. 

Oboje nie przewidzą, że z okna patrzy Majka. Jej mina powie wszystko - na pewno będzie zazdrosna o Mostowiaka!

Mateusz będzie w związku z Bogną?

Czy Bogna i Mostowiak będą razem, a może skończy się na jenym pocałunku zimową nocą? Kiedy Majka wreszcie zacznie rozumieć, że to Mateusz jest jej bliższy niż ktokolwiek inny, poczuje zazdrość. Niestety serce wnuka Barbary (Teresa Lipowska) może być już zajęte... Obie dziewczyny mogą nieźle namieszać w życiu Mostowiaka. 

Mateusz stoi na pewnego rodzaju rozdrożu. Na pewno czuje, że życie podsunęło mu Bognę w jakimś celu. Być może, by wybrać tę relację, zapomnieć o Majce, odłożyć na bok to co nie działa, to co nie ma prawa działać - uznał Rafał Kowalski w "Kulisach M jak miłość".

