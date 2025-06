M jak miłość. Wszystkie kobiety Wernera. To z nimi spotykał się przed Sylwią - ZDJĘCIA

Adam to jeden z najbardziej kochliwych bohaterów „M jak miłość”

Werner miał wiele relacji, nie tylko związków, gdzie gościły poważniejsze uczucia. Czasem wydawało się, że do wzbudzenia zainteresowania u prawnika wiele nie potrzeba. Adam długo szukał miłości, czasem robiąc głupoty i podejmując kiepskie decyzje. To przyjaciele często doradzali prawnikowi, jak ma postąpić. Głównie Magda (Anna Mucha) i Kinga (Katarzyna Cichopek) „sprzedawały” mu swój punkt widzenia. To jednak nie zawsze pomagało, bo Adam ma na swoim koncie wiele wpadek miłosnych.

Z tymi kobietami Wernera połączyło coś więcej

Pewnie większość widzów kojarzy postać Teresy (Joanna Sydor), która została klientką Adama, a prawnik bardzo chętnie z nią flirtował. Werner zainteresował się także Kamilą (Anna Gorajska), która zdecydowanie bardziej zwróciła uwagę na Piotrka (Marcin Mroczek) i prawie rozbiła małżeństwo Zduńskich! Mało tego, innym przyjacielem mężczyzny zainteresowała się także Agnieszka (Magdalena Walach), na którą również zwrócił uwagę prawnik. Prokuratorka spędziła noc z Andrzejem (Krystian Wieczorek)… Adam dla Agnieszki przestał się interesować Moniką (Anna Wendzikowska), pracownicą kancelarii, ale to i tak mało dało.

W życiu Adama nie zabrakło również niebezpiecznych relacji, jak np. gorąca znajomość z Dagmarą (Karolina Charkiewicz), która - jak się okazało - została wynajęta przez dla prawnika przez mafię…

Poważne związki Wernera

W życiu prawnika nie miały miejsca jedynie romanse i przelotne relacje. Czasem naprawdę udało mu się związać z kimś na dłużej, ale ostatecznie z kilku napotkanych kobiet, tylko z Sylwią odnalazł spokój i szczęście.

Poważnym związkiem Wernera był ten z Anną (Tamara Arciuch), z którą miało dojść do ślubu. W końcu jednak oboje zrozumieli, że to nie to, a relacja upadła. Również dlatego, że kobieta wyjechała do Nicei.

Dużym zwrotem akcji w życiu Adama była przyjaźń z Sandrą (Anna Oberc), która miała swoje kompleksy, ponieważ kiedyś zajmowała się prostytucją. Ostatecznie jednak para obdarzyła się szczerym uczuciem, ale miłość nie przetrwała. To było naprawdę poruszające.

Innym związkiem Adama był oczywiście ten z Agatą (Katarzyna Kwiatkowska). Początkowo zapowiadało się, że dobrana z nich para, ale to właśnie Agata przyłapała Wernera z Sandrą…

Obecnie Adam pozostaje w związku z Kostecką i raczej nie zapowiada się, że miałaby się coś zmienić. Oby byli szczęśliwi.