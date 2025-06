M jak miłość. Wakacyjna przerwa od serialu za długa! Fani szturmują Instagram i chcą Q&A z obsadą

Zrozpaczeni fani "M jak miłość" domagają się Q&A z obsadą

W najnowszych odcinkach "M jak miłość", których emisja planowana będzie dopiero na wrzesień z pewnością zobaczymy szereg ciekawych wydarzeń, jednakże do tego czasu jeszcze sporo dni. To właśnie ta długa cisza już teraz doprowadza widzów do szału. Na oficjalnym profilu "M jak miłość" na Instagramie już teraz roi się od komentarzy, w których fani nie tylko wyrażają swoje niezadowolenie, ale także podsuwają pomysły na to, jak przetrwać tę przerwę.

Najczęściej powtarzaną sugestią stanie się organizacja specjalnego Q&A z aktorami - widzowie będą chcieli zadawać pytania, a gwiazdy odpowiadać. Tęsknota okaże się tak duża, że takie wydarzenie mogłoby wywołać prawdziwą sensację.

Nowy sezon "M jak miłość" dopiero od września! Serial wróci, ale frustracja fanów nie zniknie

W nowym 26. sezonie "M jak miłość" nie zabraknie emocji, ale zanim pojawią się one na ekranie, minąć będą musiały całe wakacje. Widzowie znów zostali pozostawieni bez ukochanych bohaterów, a ich jedyną nadzieją na jakikolwiek kontakt z obsadą stanie się właśnie Instagram. Pierwszy odcinek 26 sezonu "M jak miłość", czyli 1872 zostanie wyemitowany dopiero w poniedziałek 1 września 2025 o godz. 20:55 na antenie TVP2, dlatego też widzowie zaczną błagać o jakikolwiek kontakt z gwiazdami serialu.

Pojawi się jedna, konkretna propozycja: zorganizowanie Q&A, czyli sesji pytań i odpowiedzi z udziałem aktorów. Taki format cieszy się ogromną popularnością wśród fanów innych produkcji, a w przypadku "M jak miłość" mógłby stać się prawdziwym hitem.

Poprzedni sezon "M jak miłość" był rekordowo krótki! Teraz przerwa letnia boli jeszcze bardziej

W najnowszych odcinkach "M jak miłość" po wakacjach nie zabraknie dramatów, miłości i powrotów, ale zanim cokolwiek się wydarzy miną długie tygodnie. Poprzedni sezon okazał się najkrótszym w historii emisji serialu, co nie przeszło bez echa. Widzowie już wtedy wyrażali niezadowolenie, a teraz, gdy czeka ich kolejna rozłąka będą coraz głośniej wyrażać swój bunt. Czy produkcja wysłucha zatem prośby widzów i zorganizuje pytania i odpowiedzi na swoim oficjalnym profilu w mediach społecznościowych? Przekonamy się już niebawem!