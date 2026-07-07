M jak miłość. Tak wyrośnie Antoś! Kolejny chłopiec w roli syna Pawła Zduńskiego - WIDEO

Agnieszka Pyź
Agnieszka Pyź
2026-07-07 20:50

Co za zmiana na planie "M jak miłość". Najnowsze nagranie zza kulis następnego sezonu, który będzie emitowany od września, to dowód na to, że mały Antoś Zduński nie będzie już wyglądał tak, jak zapamiętali go widzowie. Syn Pawła (Rafał Mroczek) i zmarłej Franki (Dominika Kachlik) wyrośnie tak bardzo, że zacznie chodzić i wkroczy w etap buntu niespełna 2-letniego brzdąca! Niewielu zapewne wie, że Antosia zagra inny aktor, bo Marka Myronenko zastąpił innych chłopiec. To już drugie dziecko w roli Antka. Zobacz WIDEO, jak się teraz zmieni syn Pawła.

Nowe dziecko w roli Antosia Zduńskiego w "M jak miłość"

Za kulisami nowego sezonu "M jak miłość" sporo się dzieje, bo już jesienią Paweł Zduński rozpocznie nowy etap życia z synem Antosiem, który za jakiś czas skończy 2 latka! Żałoba po śmierci Franki już minie, więc teraz wdowiec skupi się na synku i na tym, żeby odbudować więź z dzieckiem po stracie żony.

Nie było go przy Antosiu przez wiele miesięcy, bo przecież porzucił syna zaraz po pogrzebie Franki. Nie widział, jak Antek z niemowlaka zmienia się w rozkosznego brzdąca, który daje całej rodzinie tyle radości. Dzięki niemu smutny czas po odejściu Franki w domu Mostowiaków w Grabinie upłynął całkiem znośnie. I właśnie wtedy zmienił się też aktor, który małym Antkiem był przez prawie rok, od urodzenia, do pierwszych chwil po ucieczce Pawła z Grabiny. 

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Zmiana w obsadzie "M jak miłość". Teraz to on gra syna Pawła zduńskiego 

Mark Myronenko jako Antoś w obsadzie "M jak miłość" występował do początku marca 2026, ale już w 1926 odcinku, który został wyemitowany 20 kwietnia 2026 roku w tej roli pojawił się inny chłopiec - Mikołaj Jankowski. Początkowo tylko w scenach z ekranową babcią Marysią (Małgorzata Pieńkowska) i ciocią Agnes (Amanda Mincewicz), która zastąpiła Antosiowi nieżyjącą Frankę. A kiedy Paweł wrócił do Grabiny do syna miał już innego syna i stało się jasne, że Antoś bardzo wyrósł podczas jego nieobecności. Nie jest już niemowlakiem, ale cudownym maluchem! 

Tak produkcja "M jak miłość" radzi sobie z dziećmi na planie 

Na planie "M jak miłość" Mikołaj Jankowski już od wiosny świetnie sobie radzi jako Antoś. Choć wiadomo, że praca z dzieckiem nie należy do najłatwiejszych. Niespełna 2-letni chłopiec cały czas jest ze swoją prawdziwą mamą, a poza tym aktorzy i członkowie ekipy produkcyjnej wiedzą doskonale, jak podejść serialowego Antosia, żeby chętnie z nimi współpracował. Idealnym sposobem na bunt małego Zduńskiego jest jego ulubiona zabawka - bańki mydlane. 

M jak miłość. Tak wyrośnie mały Antoś, syn Pawła Zduńskiego!

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