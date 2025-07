M jak miłość. Syn Franki i Pawła nigdy nie pozna brata? Antoś nie dowie się prawdy o Adamie!

Antoś to drugi syn Franki. Nie każdy pamięta Adama

Uważni widzowie „M jak miłość” z pewnością zdają sobie sprawę z tego, że Antoni Lucjan to drugi syn Zduńskiej. Chociaż góralka długo walczyła o ciążę, starali się z Pawłem o dziecko, nie zawsze chciała zostać mamą. Wiele lat wstecz, kiedy przebywała w USA, urodziła synka i oddała go pod opiekę parze, która nie może mieć dzieci. Po latach Lewicccy zjawili się w Polsce, a góralka mogła zobaczyć na własne oczy synka, którego porzuciła i oddała pod opiekę obcym ludziom. Na szczęście Marta (Natalia Sikora) i Karol (Konrad Marszałek) od początku wydawali się empatycznymi ludźmi, którzy chcą chronić Adasia. Nie zgadzali się jednak na to, by Adam poznał prawdę na temat biologicznej mamy.

Franka nie ma kontaktu z pierwszym synem

Ostatecznie mały Adaś nie poznał prawdy o tym, że Franka to jego biologiczna mama. Karol z Martą zabrali chłopca z powrotem do USA, gdzie wszystko się zaczęło. Zduńska nie ma wielkiego kontaktu z Lewickimi, a ostatnio skupiła się na sobie i swojej rodzinie. Po narodzinach Antoniego Lucjana nie wspominała o pierwszym synu. Warto jednak wspomnieć, że z Martą i Karolem rozstała się w przyjaznych stosunkach. Nie ma między nimi złej krwi.

Antoś kiedykolwiek pozna brata?

Czy w „M jak miłość” dojdzie do poznania Antosia z Adamem? To póki co niemożliwe, ponieważ syn Lewickich mieszka z nimi w Stanach, nie przyjeżdża do Polski, a Antoś jest zdecydowanie za mały, by rozumieć, co się wokół niego dzieje. Może kiedy obaj chłopcy podrosną, prawda wyjdzie na jaw? Póki co Franka z Pawłem będą się skupiać na sobie i wychowaniu małego Antka.

Nie ma raczej szans na wielki powrót Marty i Karola ze Stanów do Polski. Adam na stale mieszka za granicą, a Franka pogodziła się z tym, że jej biologiczny syn tak naprawdę ma innych rodziców. Sama zresztą podjęła taką decyzję.

