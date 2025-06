M jak miłość. Syn Ewy powróci z inną twarzą, tak jak Mateusz? Antek z Mostowiakiem lata temu wyswatali Marka

M jak miłość. Brat Święcickiego to wpływowy bogacz! Błażej sypnie kasą, by zniszczyć Magdę

Antek był najlepszym przyjacielem Mateusza

Uważni widzowie z pewnością pamiętają postać Antka Szeflera, syna Ewy. Kolęda to druga żona Marka Mostowiaka (Kacper Kuszewski), z którą związał się po śmierci Hanki (Małgorzata Kożuchowska). Marek z Ewą oraz Antkiem wyjechali do Australii, skąd raczej nie przylatują do kraju. Oprócz pojedynczego odcinka świątecznego „M jak miłość”, który został wyemitowany w Święta Bożego Narodzenia 2023 r., Marek z żoną nie pojawiają się na ekranie. Nawet wtedy Mostowiak przyleciał do rodziny sam, ale był to odcinek niezwiązany z normalną fabułą toczącą się w serialu na co dzień.

Antek to nie tylko syn Ewy, ale postać, dzięki której Marek znalazł miłość. To właśnie młodziutki Szefler z rezolutnym Mateuszem swatali mamę i tatę. Chłopcy przyjaźnili się i wierzyli, że rodzice odnajdą miłość. Tu akurat nie było pomyłki, bo Marek z Ewą naprawdę się pokochali. Niestety przyjaźń chłopców nie przetrwała, bo Szefler wyjechał z mamą za granicę.

Antek powróci do „M jak miłość” z nową twarzą, zupełnie jak Mateusz?

Chociaż póki co nie ma doniesień o tym, że Jakub Jankiewicz miałby kontynuować swoją dawną rolę w hicie TVP2, wszystko jest możliwe. Przypomnijmy, że w minionych odcinkach „M jak miłość” do Grabiny powrócił odmieniony Mateusz. Mostowiak także długo nie pojawiał się w rodzinnych stronach. Kiedy już zawitał w odwiedziny do Grabiny wyszło na jaw, że nie wygląda tak samo… Oczywiście w serialu zostało to ograne tak, że Barbara (Teresa Lipowska) i inni bliscy nie zawracają uwagi na fakt, iż Mateusz nie wygląda tak samo.

Wszystko przez to, że Krystiana Domagałę, który wcielał się w rolę Mateusza od początku istnienia „M jak miłość”, zastąpił Rafał Kowalski. Mało tego, wszystko wskazuje na to, że wątek ukochanego wnuka Barbary rozwinie się w kolejnych odcinkach „M jak miłość” po wakacjach.

To nie pierwsza zmiana aktorów w "M jak miłość"

Czy Antek też powróci z nową twarzą? To teoretycznie możliwe, ale jednak nie ma na ten temat przecieków z planu. Warto jednak zauważyć, że to nie pierwszy raz, kiedy produkcja zdecydowała się na zamianę aktorów. Natalka Mostowiak także na długi czas zniknęła w Australii, a powróciła całkiem odmieniona. Marcjannę Lelek zastąpiła Dominika Suchecka.

Jak widać, czasem aktorzy zmieniają się, jedni odchodzą, a inni zastępują lubianych bohaterów. Możliwe, że widzów czeka więcej zmian.