M jak miłość. Simona wróci do Grabiny, ale nie sama! Pierwsze zdjęcia Agnieszki Fitkau-Perepeczko z planu - ZDJĘCIA

Czy Simona wróci do "M jak miłość" na stałe czy tylko na jeden odcinek?

Agnieszka Fitaku-Perepeczko na plan "M jak miłość" wróciła po bardzo długiej przerwie! Simona nie pojawiła się na ekranie od 2007 roku. Już po tym jak rozpadło się małżeństwo jej syna Stefana (Steffen Möller) i Małgosi Mostowiak (Joanna Koroniewska), energiczna seniorka nagle zniknęła. Wyjechała do Niemiec i słuch po niej zaginął.

Przez 18 lat widzowie nie wiedzieli, co się działo z Simoną. Często domagali się od produkcji "M jak miłość", żeby przywróciła do obsady uwielbianą bohaterkę. Z okazji jubileuszu 25-lecia serialu Simona wróci do rodziny Mostowiaków i to nie sama. Agnieszka Fitkau-Perepeczko na swoim profilu na Instagramie zapowiedziała ostatnio, że wróci też Stefan, syn Simony, były zięć Barbary. Ale to wcale nie oznacza, że na stałe.

Kiedy powrót Simony do "M jak miłość"? Odcinek dopiero w 2026 roku!

Chodzi bowiem o walentynkowy odcinek "M jak miłość", odcinek specjalny, na który trzeba będzie trochę poczekać. Mimo to 83-letnia aktorka nie ukrywa radości z powrotu Simony do ekranowej rodziny Mostowiaków.

- Serial obchodzi jubileusz 25-lecia. Dostałam propozycję powrotu i nagrania odcinka jubileuszowego. Zobaczymy, jak widzowie zareagują na mój udział. Moja dalsza obecność w serialu zależy właśnie od nich. Jedno wiem na pewno: życie wciąż potrafi zaskakiwać i przynosić nowe niespodzianki - powiedziała Fitkau-Perepeczko na planie "M jak miłość".

Odcinek specjalny "M jak miłość" z Simoną z okazji Walentynek zostanie wyemitowany w lutym 2026 roku. Dokłada data premiery nie jest jeszcze znana.

- Dajemy czadu! Mamy świetne sceny. Wszystko zobaczycie już w lutym - zapowiedziała ekranowa Simona na swoim profilu na Instagramie.

W jubileuszowym odcinku "M jak miłość" wróci nie tylko Simona! Obok Agnieszki Fitkau-Perepeczko pojawi się również gościnnie Michał Milowicz, który zagra ukochanego Simony. Nie zabraknie emocji - dojdzie do dramatycznego wypadku w kuchni Barbary. Będzie dużo dymu i sadzy, a balowa suknia i fryzura Simony doznają uszczerbku. Walentynki tej pary staną pod znakiem zapytania.