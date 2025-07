M jak miłość. Przestępczość w Grabinie wzrośnie! To już nie będzie spokojna wieś Mostowiaków - ZDJĘCIA

Grabina stanie się niezwykle niebezpiecznym miejscem w „M jak miłość” po wakacjach?! Problem rozpoczął się już w minionych odcinkach serialu, a sama Barbara (Teresa Lipowska) doniosła Mateuszowi (Rafał Kowalski), że w zazwyczaj spokojnej wsi nie jest już tak błogo. Na straży porządku i ładu stoją lipniccy policjanci, w tym oczywiście Natalka (Dominika Suchecka) i Adam Karski. To właśnie serialowy komendant dał znać widzom, że w kolejnych odcinkach „M jak miłość” po wakacjach przestępczość wzrośnie, a on i reszta ekipy policjantów będą mieli co robić…