M jak miłość. Problemy Piotrka ze zdrowiem w nowym sezonie! Cudem przeżył zawał serca, a teraz to - ZDJĘCIA

Widzowie "M jak miłość" z pewnością kojarzą wątek zawału Piotrka, który jakiś czas temu wylądował w szpitalu i walczył o życie. Tamta sytuacja była spowodowana przeciążeniem organizmu. Zduński przestał o siebie dbać, za bardzo skupił się na pracy i obowiązkach, nie miał czasu na odpoczynek, zdrowe żywienie i aktywność fizyczną. W końcu doszło do tragedii, a Kinga musiała wzywać pogotowie do siedliska. Zduński wylądował w szpitalu, gdzie walczył o życie. Na szczęście doszedł do siebie, ale już wiadomo, że tego bohatera czekają kolejne, niezbyt przyjemne kłopoty zdrowotne.

Piotrek będzie narzekał na ból w kolejnych odcinkach "M jak miłość"

Zduński w nowym sezonie "M jak miłość" zacznie mieć silne bóle pleców, co przeszkodzi mu w normalnym funkcjonowaniu. Katarzyna Cichopek ujawniła nieco kulis z kręcenia nowych scen do kolejnego sezonu "M jak miłość" i właśnie wtedy serialowy Zduński zdradził, że jego bohater będzie leżał na kanapie i narzekał na ból.

- Za to bardzo lubimy naszą pracę, co dzisiaj robisz? - zagaiła Katarzyna Cichopek swojego serialowego męża.

- Dzisiaj mam cudowny dzień. Boli mnie kręgosłup i leżę przez cztery sceny na sofie i się nie ruszam. Ruszam tylko swoją jadaczką - zrelacjonował Marcin Mroczek jednocześnie przyznając, że jego bohater nabawi się problemów z plecami. - A, jeszcze ty mnie masujesz i smarujesz kremem przeciwbólowym. To już w ogóle żyć nie umierać - dodaje uśmiechnięty aktor.

Czy Zduński w następnym sezonie "M jak miłość" znajdzie się w niebezpieczeństwie?

Wszystko wskazuje na to, że kłopoty zdrowotne Piotrka nie będą zbyt poważne. Nie może oczywiście bagatelizować bólu w plecach, ale z pewnością nie przeżyje takiego strachu jak przy przebytym zawale. Kinga wesprze męża jak umie najlepiej. To na pewno przyniesie mu ulgę.

