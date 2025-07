M jak miłość. Odważne wyznanie Sary. Zabroni Lence mówić, co ojciec potwór zrobił jej matce

W odcinkach "M jak miłość" po wakacjach Sara (Nadia Smyczek) wtajemniczy Lenkę (Olga Cybińska) w to, co się działo u jej domu zanim matka Inka uciekła od swojego męża, Dariusza Hoffmana (Mateusz Rusin), zostawiając ją z ojcem potworem! To będzie przerażająca prawda o Hoffmanie, który zgotował żonie prawdziwe piekło. Bo Inka nie odeszła dlatego, że miała dosyć ich małżeństwa, chciała porzucić córkę. Z ust Sary w sezonie "M jak miłość" od września padnie straszne wyznanie o tym, co ojciec zrobił matce. A do tego przyjaciółka zmusi Lenkę do milczenia. I przez to dojdzie do tragedii...