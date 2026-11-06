M jak miłość, odcinek 1956: Burzliwe spotkanie Lenki i nowego kelnera z bistro! Przyłapie Wojtka ze skrętem - ZDJĘCIA

Kelner Wojtek podpadnie Lence w 1956 odcinku "M jak miłość" podczas pierwszego spotkania

Początek wakacji dla Lenki Zduńskiej w 1956 odcinku "M jak miłość" zacznie się od nerwowego oczekiwania na wyniki matur. Córka Kingi i Piotrka (Marcin Mroczek) będzie marzyła o tym, by tak jak Zduński dostać się na prawo, ale na razie nie będzie pewna, czy w ogóle zda maturę.

By zająć czymś myśli Lenka poprosi Kingę, żeby na lato zatrudniła ją w swoim bistro "Nasz zielony sad". Tego dnia 18-latka pozna nowego kelnera, który dopiero co zacznie pracę w lokalu Kingi.

Pierwsze spotkanie nastolatków będzie burzliwe, bo Zduńska przyłapie chłopaka na paleniu skręta i spróbuje go sprzed bistro przegonić. Bezskutecznie...

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Kinga zachwycona nowym kelnerem Wojtkiem w 1956 odcinku "M jak miłość"

Chwilę później w 1956 odcinku "M jak miłość" Lenka odkryje, że Wojtek pracuje na miejscu jako kelner, a Kinga jest nim wręcz zachwycona.

- Lenko, poznaj Wojtka... Jest naszym nowym kelnerem. Pracuje u nas od kilku tygodni. Jesteśmy naprawdę bardzo zadowoleni. Jest punktualny, pracowity, odpowiedzialny… No pod każdym względem wzór do naśladowania! I sam zaproponował, że pomoże mi w odgruzowaniu ogrodu…

- Dla pani wszystko, pani Kingo!

- Zajmujesz się „ogrodnictwem” i na „roślinkach” się znasz? Koneser… - zakpi z Wojtka Lenka, kiedy jej matka odejdzie.

- Bardziej miłośnik – amator! Ale roślinki na razie odstawiam. Próbuję odstawić. Chcę się dostać na studia w Warszawie. Wiesz… Nowy etap, nowa praca… Nowy ja!

Lenka wpadnie w oko kelnerowi Wojtkowi w 1956 odcinku "M jak miłość"

Po kilku słownych utarczkach Lenka i Wojtek w 1956 odcinku "M jak miłość" wyraźnie poczują do siebie sympatię.

- Chciałem ci podziękować. Za to, że nie wsypałaś mnie przed szefową. To dopiero byłaby plama... Chciałem się trochę wyluzować… Ale nie zamierzam niczego schrzanić, za bardzo zależy mi na tej pracy. Fajna miejscówka, dobrze płacą… I szefowa jest spoko... A ty? Jak się dowiedziałaś o tym miejscu? Kto ci dał cynk?

- Moja mama…

- Twoja mama tu przychodzi?

- Nawet dość często! Tam stoi... - Lenka przyzna się od razu, że jest córką Kingi.

Aż w końcu Wojtek w 1956 odcinku "M jak miłość" wyzna, że cieszy się na pracę z Lenką, bo bardzo mu się podoba. Będzie się tylko bał, że popadnie szefowej za podrywanie jej córki.

Problemy Lenki w 1956 odcinku "M jak miłość"! Piotrek będzie musiał ratować córkę przed policją

Tymczasem po pracy Lenka w 1956 odcinku "M jak miłość" wpadnie w poważne tarapaty. Jako ekoaktywistka stanie w obronie zwierząt, wejdzie na teren pseudohodowli psów. A gdy zostanie przyłapana, przestraszona, wezwie w końcu na pomoc ojca.

- Pan jest ojcem tej smarkuli?… Pana córka i jej koleżanki próbowały wykraść z mojej hodowli szczeniaki!

- ...Pseudohodowli!

- Bezczelna małolata! Zaraz przyjedzie policja i ty się będziesz tłumaczyć, nie ja!

Na szczęście w finale 1956 odcinka "M jak miłość" Piotrek zdoła córce pomóc i ochroni Lenkę przed nocą w celi aresztu.

Kiedy 1956 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1956 "M jak miłość" będzie emitowany we wtorek, 10 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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