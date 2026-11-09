M jak miłość, odcinek 1955: Aneta wkroczy między Kasię i świra Mariusza! Nie da się zastraszyć i zrobi z nim porządek - WIDEO

Horror u Kasi i Mariusza w 1955 odcinku "M jak miłość"! Oto co zastanie Aneta w ich domu

Brutalny i okrutny Mariusz w 1955 odcinku "M jak miłość" będzie przepraszał Kasię za to, co jej zrobił, za gwałt, którego się dopuścił pod wpływem alkoholu. Ofiara zwyrodnialca z każdą chwilą będzie się go bała coraz bardziej. Drżąc ze strachu, że Sanocki skrzywdzi także jej córkę Zosię.

I wtedy do domu Sanockich w 1955 odcinku "M jak miłość" wkroczy Aneta, zaniepokojona tym, co się dzieje z przyjaciółką. Niezapowiedziana wizyta Anety wyprowadzi Mariusza z równowagi do tego stopnia, że przestanie nad sobą panować.

- Aneta, a co ty tutaj robisz? - przerażona Kasia wcale się nie ucieszy na jej widok, świadoma tego, że wzbudzi gniew Mariusza.

- Wiesz co, pomyślałam, że wpadnę i porozmawiamy o tym twoim dyplomie... Mam nadzieję, że nie przeszkadzam?

- Skąd... Miło, że chcesz pomóc Kasi w nostryfikacji dyplomu, ale Kasia ma inne plany...

- Aha! Ona czy ty? - zapyta zaczepnie Aneta.

- To była nasza wspólna decyzja - odpowie potwór Sanocki.

- To świetnie. Ja bardzo chętnie porozmawiam o tym, dlaczego w XXI wieku mąż namawia żonę, żeby zrezygnowała ze swojej kariery!

- Kasiu, pozwolisz swojej koleżance tak do mnie mówić?! No powiedz coś w końcu! - wybuchnie Mariusz.

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Aneta obroni Kasię przed gniewem Mariusza w 1955 odcinku "M jak miłość"

W tym momencie w 1955 odcinku "M jak miłość" dla Anety stanie się jasne, jak pod silnym wpływem męża tyrana jest Kasia. Od dawna wiedziała o tym, że Sanocki chce kontrolować życie ukochanej, ale teraz zdecydowanie przesadzi. Bojowo nastawiona Aneta zrobi z Mariuszem porządek.

- Przepraszam bardzo, a co tutaj się dzieje? Jak ty się do niej odzywasz?

- To jest moja żona i będę do niej mówił, jak chcę! Potem o tym porozmawiamy - rzuci Mariusz i wyjdzie z domu, trzaskając drzwiami.

Kiedy 1955 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1955 "M jak miłość" będzie emitowany w poniedziałek, 9 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

Aneta wkroczy między Kasię i Mariusza! Zrobi z nim porządek