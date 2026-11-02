M jak miłość, odcinek 1954: Kasia przyjdzie do Jakuba, by wyznać, że jest ojcem Zosi. Stchórzy w ostatniej chwili - ZDJĘCIA

Kłamstwo Kasi wyjdzie na jaw w 1954 odcinku "M jak miłość"? Odwiedzi Jakuba, by poznał prawdę!

Życie Kasi zamieni się w istne piekło. Mariusz przesadzi na każdym polu. Będzie agresywny, nie odstawi alkoholu i pokaże najgorsze oblicze. Kasia od jakiegoś czasu czuje, że Sanocki to przeciwieństwo dobrego i opiekuńczego Karskiego. Tym bardziej pożałuje swojego kłamstwa na temat ojcostwa Zosi. Wmówiła Mariuszowi, że dziewczynka jest jego córką, podczas gdy Zosia to córeczka Jakuba, który marzył o rodzinie.

Kiedy Kasia natknie się na Jakuba w klinice w 1954 odcinku "M jak miłość", detektyw znów da znać, że zawsze może na niego liczyć. W związku z potwornymi kłopotami, Sanocka faktycznie stawi się pod domem byłego męża, zdecydowana, by wyjawić prawdę o córce. Nie zniesie wybryków Mariusza, jego agresywnego zachowania i zobaczy, że architekt może stanowić zagrożenie dla dziecka. Poszuka zatem ukojenia u Jakuba.

Tak Kasia spróbuje wyznać Jakubowi, że jest ojcem jej córki w 1954 odcinku "M jak miłość"

- O czym chciałaś mi powiedzieć? - zapyta Karski. - Widzę, że coś cię dręczy.

- Jakub, ja... - zacznie Kasia. - Popełniłam błąd, skrzywdziłam cię, tak strasznie cię skrzywdziłam!

- Kasiu, to już za nami.

- Przepraszam, ale ja nie mogę, nie mogę tego zrobić sobie, nam... Nie, nie mogę - Kasia w 1954 odcinku "M jak miłość" w ostatniej chwili przyzna, że cała sytuacja ją przerasta, że nie da rady wyznać prawdy o córce. Szybko wybiegnie z domu Jakuba.

- Kasiu... Zaczekaj! Co chciałaś mi powiedzieć? - krzyknie Karski i pobiegnie za byłą żoną.

- Nigdy sobie tego nie wybaczę, wszystko zepsułam, a teraz jest już za późno! - wrzaśnie zapłakana Kasia.

- Spokojnie, oddychaj, z każdej sytuacji jest jakieś wyjście. Wiesz, że zawsze ci pomogę, to się nigdy nie zmieni. Powiedz o co chodzi, o Sowińskiego? Chcesz mi coś wyznać, coś wiesz, tak?

- Nie, prosiłam, żebyś o niego nie pytał. Proszę, zostaw mnie!

Kasia stchórzy i nie powie Jakubowi, że Zosia to jego córka w 1954 odcinku "M jak miłość"

Chociaż Kasia w 1954 odcinku "M jak miłość" przyjdzie do domu Karskiego wyznać prawdę, ukoić nerwy i jakoś wyprostować sytuację, jednak nie przełamie się i stchórzy. Wybiegnie z domu Jakuba i mimo jego prób uspokojenia i przemówienia do rozsądku, nie będzie kontynuowała. rozmowy. Karski jednak wie, że kobieta coś ukrywa i możliwe, że wkrótce połączy fakty.

Kiedy 1954 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1954 "M jak miłość" będzie miał premierę we wtorek, 3 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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