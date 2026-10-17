M jak miłość, odcinek 1949: Aneta będzie miała problem po pijackim wyznaniu! Olek nie da jej spokoju - ZDJĘCIA

Tak w 1949 odcinku "M jak miłość" Aneta wykręci się z wyznania, że Jakub jest ojcem córki Kasi

Tylko Aneta i Olek w 1949 odcinku "M jak miłość" będą mogli przerwać kłamstwa Kasi, która nie tylko ukrywa przed Mariuszem i Jakubem, że to Karski jest ojcem Zosi, ale też ma na sumieniu romans z "zaginionym" Sowińskim (Mikołaj Krawczyk). Wszystko będzie w rękach Anety, która jako jedyna zna tajemnicę Kasi o sfałszowanych wynikach testu na ojcostwo, ale kryje ją od ponad roku.

Po feralnym wieczorze, w którym Aneta po lekach nasennych i winie wygadała się przed mężem, w 1949 odcinku "M jak miłość" Olek będzie drążył temat ojcostwa Jakuba. Domagając się od żony, by wreszcie ujawniła, kto jest prawdziwym ojcem córki Kasi.

- Rozmawialiśmy o Kasi, o Jakubie, Zosi... Powiedziałaś coś dziwnego, że Zosia jest córką Jakuba, ale on o tym nie wie...

- Co? Ja tak powiedziałam? Koniec z winem! - Aneta wszystkiemu zaprzeczy i nadal będzie kryła Kasię.

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Aneta w 1949 odcinku "M jak miłość" potwierdzi Olkowi, że Zosia jest córką Jakuba!

Jednak niezbyt długo, bo w 1949 odcinku "M jak miłość" Olek wyciągnie z Anety prawdę! Przed wspólną kolację zada jej kolejny raz najważniejsze pytanie - czy Zosia jest córką Jakuba! Po tych słowach męża Chodakowska skaleczy się w palec ostrym nożem. A kiedy poleje się krew, zrzuci całą winę na Olka za to, co się stało.

- Naprawdę musiałeś z tym teraz wyskakiwać?

- No tak, bo to jest moja wina. Powinienem był poczekać aż odłożysz nóż...

- Olek, ja nie będę analizować głupot, które wygadywałam po pijaku!

- Kochanie, ja nie wierzę, że to były głupoty. Obiecaliśmy sobie szczerość - przypomni Chodakowski żonie.

- No tak. W każdej sprawie, która dotyczy nas!

- Ale to dotyczy mnie! Przecież Jakub jest moim przyjacielem!

- Posłuchaj, to nie jest jakaś plotka, sensacja, tylko coś, co naprawdę może zrujnować życie. I to więcej niż jednej osobie! - uprzedzi Aneta.

- Aha, czyli to prawda...

- Dobrze. Opowiem ci wszystko, ale musisz mi obiecać, że nie powiesz tego nikomu. Olek, rozumiemy się?

W finale w 1949 odcinku "M jak miłość" Olek dowie się, jak Kasia sfałszowała wynik testu na ojcostwo, żeby Mariusz został ojcem Zosi.

- To jest nieludzkie, co ona zrobiła! Ale ja jej na to nie pozwolę! Jakub musi się dowiedzieć - Chodakowski postawi sprawę jasno.

Jakub zacznie podejrzewać Kasię o zabójstwo Sowińskiego w 1949 odcinku "M jak miłość"?

Z kolei Jakub po odkryciu w domu Sowińskiego naszyjnika Kasi w 1949 odcinku "M jak miłość" uzna byłą żonę za główną podejrzaną w sprawie zaginięcia dyrektora kliniki. Chociaż Karski jest świetnym detektywem, to w ogóle nie weźmie pod uwagę opcji, że Kasia byłaby zdolna do zabójstwa. Skoro jednak jej naszyjnik był w sypialni zaginionego Sowińskiego, w szafce przy jego łóżku, to musiało ich łączyć coś więcej.

Co tym razem w 1949 odcinku "M jak miłość" Kasia wymyśli, by uśpić czujność Jakuba, by nie drążył tego, co było między nią i Sowińskim? Uda przed Karskim, że nie ma pojęcia jak naszyjnik trafił do sypialni jej szefa, ale poprosi byłego męża o dyskrecję przed Mariuszem.

W tarapatach będzie też Olek, który w 1949 odcinku "M jak miłość" nie powie Jakubowi o tym, co słyszał od Anety o córce Kasi. Cały czas będzie się zadręczał śledztwem Karskiego po zaginięciu Sowińskiego. Nie przypomni sobie nawet, czy był w domu dyrektora kliniki po tym, jak upił się w barze.

- Ta pętla na szyi Olka zaczyna się zaciskać. To sam też zaczyna powątpiewać w to, do czego tam doszło... - zapowiedział Maurycy Popiel w "Kulisach serialu M jak miłość".

Kiedy 1949 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1949 "M jak miłość" będzie emitowany w poniedziałek, 19 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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M jak miłość. Aneta wyjawi, że Jakub jest ojcem córki Kasi. Zwrot w sprawie zaginięcia Sowińskiego!

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