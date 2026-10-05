M jak miłość, odcinek 1945: Judyta będzie chciała ratować małżeństwo Marysi i Artura! Powie przyjaciółce tylko jedno - ZDJĘCIA

Judyta w 1945 odcinku "M jak miłość" zorientuje się, co wyprawia Artur

Judyta jest jedną z osób, która wie dobrze, że zachowanie Rogowskiego wymknęło się spod kontroli. Sama uprzedzała lekarza, by nie brnął w znajomość z Joanną (Dominika Sakowicz). Jednak on nie słuchał, a romans wybuchł na całego. Judyta nie wie o wszystkim, co wyczynia kolega. Marysia w 1945 odcinku "M jak miłość" będzie za to czuła, że kryzys można załagodzić. Przecież nie ma pełnej wiedzy o zdradach męża. Oczywiście do czasu, bo później będzie już za późno...

Judyta w ostatniej chwili uratuje małżeństwo Rogowskich w 1945 odcinku "M jak miłość"?

Doświadczona psycholożka, nie wiedząc do końca o zdradach Artura, w 1945 odcinku "M jak miłość"mspróbuje raz jeszcze podejść do tematu terapii małżeńskiej przyjaciół. Kiedy wpadnie do domu Mostowiaków, poważnie porozmawia z Marysią. Terapia mogłaby być ostatnim momentem, który nawróciłby całą sytuację na dobre tory. Judyta nie przewidzi jednak, że dosłownie tego samego dnia wszystko się posypie!

- Dobra, zapyta wprost. Rozmawiałaś wreszcie z Arturem o waszej terapii małżeńskiej? - zapyta Judyta, ale po samej minie przyjaciółki zobaczy odpowiedź. - To trwa bardzo długo, żyjesz w ciągłym napięciu. Mówisz mi wprost, że wam się nie układa, że czujesz, że dzieje się coś złego, to powiedz mi dlaczego nic nie robisz... - Mam takie poczcie, że dotarcie do problemu i nazwanie go wszystko zmieni. Boje się, że czarno na białym zaobczę w jakim kryzysie jest moje małżeństwo... Po prostu... Tak, brakuje mi odwagi, by się z tym zmierzyć - wyzna Marysia.

Marysia zaproponuje Arturowi terapię w 1945 odcinku "M jak miłość", ale później odkryje zdradę

Marysia faktycznie posłucha słów Judyty. W gabinecie męża w przychodni postara się nakłonić go do terapii. On jednak znów będzie lawirował w wymówkach i w końcu sam przyzna się przed żoną, że jego zachowanie nie jest w porządku. Obieca zmianę i poprawę. Jednak jeszcze tego samego dnia, Judyta wraz z tatą zjawią się w przychodni. Na miejscu będzie także Marysia. Rogowska wejdzie do gabinetu męża i zastanie go w objęciach półnagiej Joanny! Wtedy prawda o zdradzie w 1945 odcinku "M jak miłość" wyjdzie na jaw.

Kiedy 1945 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1945 "M jak miłość" będzie miał premierę w poniedziałek, 5 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

M jak miłość. Nowy mężczyzna w życiu Marysi i romans Mateusza z tajemniczą kobietą!