M jak miłość, odcinek 1943: Olek nie będzie pamiętał, co robił w noc śmierci Sowińskiego. Nawet Aneta nie da mu alibi - ZDJĘCIA

Olek pokłóci się z Sowińskim tuż przed jego śmiercią

Jeszcze w 1942 odcinku "M jak miłość" Olek będzie miał poważny problem z Sowińskim. Dyrektor kliniki od pewnego czasu będzie działał mu na nerwy i coraz bardziej utrudniał życie zawodowe. Olek doskonale zda sobie sprawę, że Sowiński może zaszkodzić jego karierze. Dojdzie nawet do ostrej konfrontacji pod kliniką. Panowie zaczną się szarpać, a sytuacja szybko wymknie się spod kontroli. Sowiński będzie przy tym próbował przedstawiać siebie jako niewinną stronę konfliktu. Nie zmieni to jednak faktu, że ich awantura nie pozostanie niezauważona. Pod kliniką znajdą się świadkowie, którzy zobaczą, jak Olek szarpie się z dyrektorem. W późniejszych wydarzeniach może mieć to ogromne znaczenie. Zwłaszcza że nikt nie będzie wiedział, że Sowiński ma znacznie poważniejszy problem z innym mężczyzną.

Olek będzie pił w barze w noc śmierci Sowińskiego

Po bójce z Sowińskim Olek nie będzie chciał wracać do swoich problemów zawodowych. W 1942 odcinku "M jak miłość" usiądzie samotnie w barze i zacznie pić. Kolejne dolewki będą dla niego sposobem na odreagowanie całej sytuacji. Olek nie będzie miał pojęcia, że w tym samym czasie rozgrywa się tragedia, która już wkrótce może całkowicie odmienić jego życie. Mariusz (Mateusz Mosiewicz) pojedzie bowiem do Sowińskiego, kierując się własnymi powodami i przekonaniem, że dyrektor ma romans z jego żoną.

Olek będzie więc pił w barze, podczas gdy Sowiński spotka się z człowiekiem, którego nikt nie będzie kojarzył z dyrektorem kliniki. Mariusz nie będzie miał żadnego oczywistego związku z Sowińskim. Nikt nie będzie też wiedział o szantażu, któremu Sowiński poddawał Kasię (Paulina Lasota).

Olek nie będzie pamiętał nocy śmierci Sowińskiego

W 1943 odcinku "M jak miłość" sytuacja zacznie robić się dla Olka naprawdę niebezpieczna. Lekarz obudzi się w łóżku obok Anety (Ilona Janyst), ale nie będzie potrafił odtworzyć wydarzeń z poprzedniej nocy. Olek przyzna żonie, że urwał mu się film. Nie będzie więc w stanie powiedzieć, gdzie dokładnie był po wyjściu z baru ani co robił później. Aneta również nie będzie mogła dać mu alibi za całą noc, bo męża po prostu nie było obok. To właśnie luka w pamięci Olka może okazać się dla niego fatalna. Sam nie będzie wiedział, co działo się z nim po wypiciu alkoholu, a jednocześnie będzie miał wyraźny motyw, by chcieć zaszkodzić Sowińskiemu.

Olek podejrzany o śmierć dyrektora?

Kiedy ludzie zaczną zauważać, że Sowiński zniknął, wcześniejszy konflikt z Olkiem nabierze zupełnie nowego znaczenia i wymiaru. Świadkowie będą mogli potwierdzić, że lekarz pokłócił się z dyrektorem i szarpał się z nim pod kliniką. Olek nie będzie natomiast w stanie jasno powiedzieć, co robił w noc śmierci Sowińskiego. Właśnie dlatego podejrzenia mogą skierować się w jego stronę. Olek będzie wyglądał na człowieka, który miał motyw, okazję i jednocześnie nie będzie miał alibi potwierdzającego jego wersję wydarzeń.

Tymczasem prawdziwy przebieg wydarzeń będzie zupełnie inny. To Mariusz zabije Sowińskiego, ale nikt nie będzie znał jego motywu. Architekt nie będzie wcześniej kojarzony z dyrektorem kliniki, a prawda o jego zazdrości i podejrzeniach wobec Kasi pozostanie tajemnicą.

Kiedy 1943 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1943 "M jak miłość" będzie miał premierę w poniedziałek, 28 września 2026, o godz. 20.50 w TVP2.