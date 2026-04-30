M jak miłość, odcinek 1931: Artur umówi się z Joanną na schadzkę w lesie! Marysia nawet nie domyśli się, co wyprawia mąż - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1931 - wtorek, 5.05.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Artur będzie szukał kolejnych wymówek byle spotkać się z Joanną. Wspólna praca w przychodni już nie wystarczy. Rogowski zacnie mocno dbać o swój wygląd i kondycję fizyczną. Można łatwo połączyć fakty, że to nie dla Marysi wielce postara się wziąć za siebie. Także Agnes (Amanda Mincewicz) oraz Judyta (Paulina Chruściel) zwrócą uwagę na nagłe dbanie lekarza o swój wizerunek.

Schadzka Artura z Joanną w lesie w 1931 odcinku "M jak miłość"

Rogowski umówi się z Joanną na poranny bieg do lasu. Oczywiście nie zaproponuje Marysi, by żona do niego dołączyła. Będzie chciał spotkać się z Joanną na łonie natury, ale bez wzroku bliskich. Lekarz wie przecież, że schadzki z koleżanką, która ewidentnie wpadła mu w oko są mocno nie na miejscu.

Dziwna propozycja Artura może mieć katastrofalne skutki

Podczas spotkania w lesie padnie śmiała propozycja Rogowskiego, który zaproponuje Joannie wyjazd do Krakowa. Niby na konferencję, ale jednak czuć będzie, że to dodatkowy czas razem, który mogliby spędzić we dwoje. Później Rogowski za sprawą rozmowy z Judytą nieco otrzeźwieje i wycofa się z dziwnego pomysłu. Marysia nadal nie wie, co wyprawia mąż.

- (...) Cześć, Przyszedłem cię przeprosić. No bo chyba pośpieszyłem się z tą moją propozycją naszego wspólnego wyjazdu... Ja ciebie bardzo lubię... Chyba nawet trochę za bardzo... No i właśnie... dlatego tak na fali entuzjazmu, sama rozumiesz... Ale to chyba nie ma najlepszy pomysł - wyjaśni Artur.