M jak miłość, odcinek 1931: Artur umówi się z Joanną na schadzkę w lesie! Marysia nawet nie domyśli się, co wyprawia mąż - ZDJĘCIA

Małgorzata Pala
2026-04-30 21:07

Artur (Robert Moskwa) w 1931 odcinku "M jak miłość" nie zrezygnuje z dziwnych schadzek z piękną Joanną (Dominika Sakowicz). Rogowski przekroczy kolejne granice i pod pretekstem aktywności fizycznej, pobiegnie do lasu na spotkanie z bliską przyjaciółką. Szkoda tylko, że Marysi (Małgorzata Pieńkowska) nie przyzna się wprost, kto towarzyszy mu podczas treningu na łonie natury. Zadurzony w Joanie Artur w 1931 odcinku "M jak miłość" zacznie mocno przesadzać.

Robert Moskwa jako Artur i Dominika Sakowicz jako Joanna, ubrani w sportowe stroje, podczas schadzki w lesie. Artur patrzy na Joannę, która uśmiecha się, patrząc w inną stronę. W tle ośnieżone drzewa. Więcej o ich losach na Super Seriale.
"M jak miłość" odcinek 1931 - wtorek, 5.05.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Artur będzie szukał kolejnych wymówek byle spotkać się z Joanną. Wspólna praca w przychodni już nie wystarczy. Rogowski zacnie mocno dbać o swój wygląd i kondycję fizyczną. Można łatwo połączyć fakty, że to nie dla Marysi wielce postara się wziąć za siebie. Także Agnes (Amanda Mincewicz) oraz Judyta (Paulina Chruściel) zwrócą uwagę na nagłe dbanie lekarza o swój wizerunek.

Schadzka Artura z Joanną w lesie w 1931 odcinku "M jak miłość" 

Rogowski umówi się z Joanną na poranny bieg do lasu. Oczywiście nie zaproponuje Marysi, by żona do niego dołączyła. Będzie chciał spotkać się z Joanną na łonie natury, ale bez wzroku bliskich. Lekarz wie przecież, że schadzki z koleżanką, która ewidentnie wpadła mu w oko są mocno nie na miejscu.

Dziwna propozycja Artura może mieć katastrofalne skutki

Podczas spotkania w lesie padnie śmiała propozycja Rogowskiego, który zaproponuje Joannie wyjazd do Krakowa. Niby na konferencję, ale jednak czuć będzie, że to dodatkowy czas razem, który mogliby spędzić we dwoje. Później Rogowski za sprawą rozmowy z Judytą nieco otrzeźwieje i wycofa się z dziwnego pomysłu. Marysia nadal nie wie, co wyprawia mąż.

- (...) Cześć, Przyszedłem cię przeprosić. No bo chyba pośpieszyłem się z tą moją propozycją naszego wspólnego wyjazdu... Ja ciebie bardzo lubię... Chyba nawet trochę za bardzo... No i właśnie... dlatego tak na fali entuzjazmu, sama rozumiesz... Ale to chyba nie ma najlepszy pomysł - wyjaśni Artur.

