M jak miłość, odcinek 1927: Agnes matką Antosia. To do niej syn Pawła po raz pierwszy powie "mama" - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1927 - wtorek, 21.04.2026, o godz. 20.55 w TVP2

To Agnes będzie mamą Antosia, kiedy w 1927 odcinku "M jak miłość" z ust 9-miesięcznego syna Pawła padną pierwsze słowa i właśnie w ten sposób będzie zwracał się do przybranej cioci. Bo córka Artura nie jest przecież siostrą Zduńskiego, nie łączą ich żadne więzy krwi. Rogowski to ojczym Pawła, a Marysia jest macochą lekarki, która przyjechała do Grabiny z Niemiec.

W obliczu tragicznych wydarzeń, jakie w ostatnim czasie spadły na Rogowskich i całą ich rodzinę, pojawienie się Agnes to istny cud. Bo bez niej Marysia nie dałaby sobie rady.

Agnes pomoże Marysi, kiedy Artur wystawi żonę w 1927 odcinku "M jak miłość"

Po śmierci Franki i próbie samobójczej Pawła w 1927 odcinku "M jak miłość" stanie się jasne, że tak naprawdę Marysia może liczyć tylko na córkę Artura. Bo Rogowski będzie zbyt zajęty pracą w wiejskiej przychodni w Lipnicy, opieką nad pacjentami, którzy zaczną masowo chorować na szalejącą późną jesienią grypę, by jeszcze poświęcać uwagę Marysi i wnukowi.

W dniu, w którym w 1927 odcinku "M jak miłość" Marysia będzie miała jechać do szpitala w Warszawie po Pawła, Artur znów ją zawiedzie, zostawi bez wsparcia.

- Kochanie, ja cię przepraszam, że ciebie z tym wszystkim zostawiam. Chciałem z tobą pojechać, ale to, co się dzieje ostatnio w przychodni to jest jakieś szaleństwo. Grypa kosi równo wszystkich - wytłumaczy się Rogowski, który jako internista i szef przychodni będzie musiał zostać na posterunku.

- Zupełnie niepotrzebnie. Po co się przejmujesz. Dobrze, że Agnes może się zająć małym. A ja sobie ze wszystkim poradzę. Jak zwykle... - odpowie coraz bardziej zrezygnowana Marysia.

- Raz jeszcze przepraszam. Daj mi proszę znać, jak będziesz wracać - rzuci na pożegnanie Rogowski.

M jak miłość. Paweł będzie chciał się zabić! Marysia uratuje go w ostatniej chwili

Barbara pocieszy Marysię w 1927 odcinku "M jak miłość", że Paweł dojdzie do siebie

Załamaną Marysię w 1927 odcinku "M jak miłość" spróbuje pocieszyć Barbara, lecz seniorka rodu Mostowiaków też będzie się zamartwiać o Pawła, który chciał się zabić, wpadł w ciężką depresję i nie będzie widział sensu w życiu po stracie ukochanej żony.

- Córciu, nie martw się... My wszyscy się martwimy. Zobaczysz, jak Paweł będzie tu w Grabinie, otoczony rodziną, to na pewno szybko dojdzie do siebie - zapewni Mostowiakowa.

- Babcia ma rację... Na pewno tak będzie - wtrąci Agnes, która w tym czasie otoczy opieką Antosia.

- Babcie wszystkie mają rację... - uśmiechnie się Marysia i od razu zwróci się do wnuka: - Kochanie, jadę po twojego tatę... Już uciekam...

Paweł zobaczy w 1927 odcinku "M jak miłość", że Agnes kocha Antosia jak matka

A kiedy Paweł wróci do Grabiny w 1927 odcinku "M jak miłość" zauważy, jak troskliwie i czule Agnes zajmuje się jego synem. Antoś będzie z nią coraz bardziej związany, jakby była jego prawdziwą mamą, a Agnes kocha go jak własne dziecko

