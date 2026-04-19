M jak miłość, odcinek 1926: Przeraźliwe odkrycie Marysi na grobie Franki. Znajdzie to, co zostawił Paweł - WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1926 - poniedziałek, 20.04.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Nie jest już tajemnicą, że w poniedziałkowym 1926 odcinku "M jak miłość" Paweł będzie chciał się zabić. Na szczęście Marysia w ostatniej chwili uratuje syna przed śmiercią. Dotrze do mieszkania Zduńskiego już po tym jak syn podejmie dramatyczną decyzję, by pożegnać się z życiem. Upije się, napisze krótki list pożegnalny do matki, a potem zażyje opakowanie leków nasennych.

Grób Pawła i Franki we śnie Marysi w 1926 odcinku "M jak miłość

Zanim jednak w 1926 odcinku "M jak miłość" rozegra się ta tragedia, Marysię będzie prześladował strach, że wydarzy się coś złego. Ze snu wyrwie ją koszmar, w którym pójdzie na cmentarz na grób Franki i oprócz klepsydry z imieniem synowej, zobaczy też tabliczkę informującą, że Paweł nie żyje - "Paweł Zduński 26.01.1984 - 29.11.2025. Żył lat 41. Niech spoczywa w pokoju".

Marysia na grobie Franki w 1926 odcinku "M jak miłość" znajdzie wskazówkę o śmierci Pawła

Tego dnia Rogowska w 1926 odcinku "M jak miłość" pojedzie do domku - leśniczówki w Kampinosie, gdzie od ponad czterech miesięcy ukrywa się Paweł, ale nie zastanie tam syna. Zawiadomi Piotrka (Marcin Mroczek), że jego brat znów zniknął, ale on zbagatelizuje słowa matki, przekonany o tym, że brat bliźniak po prostu nie chce nikogo widzieć, odciął się od rodziny, bo potrzebuje jeszcze więcej czasu, aby dojść do siebie po śmierci Franki.

Jednak Marysia postanowi odnaleźć Pawła, bo ani na chwilę nie opuści ją te przerażające przeczucie, że może się spełnić jej najgorszy koszmar. Od Piotrka dowie się, że Paweł powiedział mu, że chce wrócić do domu. Zanim jednak Rogowska pojedzie do mieszkania syna, zajrzy na cmentarz i stojąc przed grobem Franki dokona przeraźliwego odkrycia. Zobaczy kwiaty, które zostawił tam Paweł - białe róże. Takie same jak kwiaty z grobu syna z jej snu. I stanie się dla niej jasne, że śmierć Pawła jest blisko.

Marysia uratuje Pawła przed śmiercią w 1926 odcinku "M jak miłość"

Coraz bardziej przerażona Marysia w 1926 odcinku "M jak miłość" zadzwoni do Piotrka, by natychmiast jechał do mieszkania Pawła na ratunek bratu. Jednak to ona dotrze tam pierwsza i znajdzie nieprzytomnego syna oraz jego list pożegnalny. Wezwie pogotowie ratunkowe, które bardzo szybko zabierze Zduńskiego do szpitala. Tam będzie trwała walka o życie Pawła.

