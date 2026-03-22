M jak miłość, odcinek 1922: Przerażające wyznanie Pauliny. Jej mąż to niebezpieczny morderca?!

Początek poważnych problemów

Powrót Pauliny po latach wywrócił życie Andrzeja do góry nogami. Dawna ukochana niespodziewanie zwróciła się do niego o pomoc, prosząc, by został jej pełnomocnikiem w sprawie rozwodowej. Szybko wyszło na jaw, że jej mężem jest Igor Jabłoński – człowiek powiązany ze światem przestępczym, bezwzględny i nieobliczalny. Z pozoru formalna sprawa okazała się początkiem poważnych problemów. Jabłoński nie zamierzał pozwolić żonie odejść bez walki, a jego działania zaczęły przybierać coraz bardziej agresywny charakter. W tle tej historii pojawiły się także dawne emocje między Andrzejem a Pauliną, które tylko dodatkowo skomplikowały sytuację.

Gniew Jabłońskiego uderza w Budzyńskich

W odcinku 1922 Jabłoński traci kontrolę. Wściekły po decyzji żony, zaczyna otwarcie grozić Andrzejowi, obwiniając go za rozpad małżeństwa. Na celowniku gangstera znajdzie się również Magda, która zupełnie niespodziewanie zostanie wciągnięta w konflikt. Atmosfera zagrożenia stanie się bardzo realna. To już nie są puste słowa – wszystko wskazuje na to, że Jabłoński jest zdolny do wszystkiego. Każdy kolejny krok może mieć poważne konsekwencje, a stawka rośnie z minuty na minutę.

„Ma na sumieniu czyjeś życie” – wstrząsające wyznanie

Najbardziej niepokojący moment nadejdzie, gdy Paulina zdecyduje się na szczerość wobec Andrzeja. Kobieta wyzna, że jej mąż to nie tylko agresywny człowiek, ale ktoś znacznie bardziej niebezpieczny. Słowa o tym, że Jabłoński „ma na sumieniu czyjeś życie”, rzucą zupełnie nowe światło na całą sytuację. Dla Andrzeja będzie to sygnał, że wszedł na teren, z którego nie ma łatwego odwrotu. A dla widzów – zapowiedź jeszcze większych emocji i możliwych dramatycznych zwrotów akcji.

Kiedy oglądać odcinek 1922 „M jak miłość”?

Odcinek 1922 serialu „M jak miłość” zostanie wyemitowany we wtorek, 31 marca 2026 roku o godzinie 20:55 na antenie TVP2. Epizod będzie można obejrzeć również online na platformie TVP VOD.

M jak miłość ZWIASTUN. Paweł odnaleziony! Jabłoński nie pozwoli Paulinie odejść