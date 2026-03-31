M jak miłość, odcinek 1922: Paulina ujawni Andrzejowi, że Jabłoński to groźny zabójca. Dojdzie do tragedii? - ZDJĘCIA

Początek poważnych problemów Pauliny w 1922 odcinku "M jak miłość"

Powrót Pauliny w "M jak miłość" po latach wywrócił życie Andrzeja do góry nogami. Dawna ukochana niespodziewanie zwróciła się do niego o pomoc, prosząc, by został jej pełnomocnikiem w sprawie rozwodowej. Szybko wyszło na jaw, że jej mężem jest Igor Jabłoński – człowiek powiązany ze światem przestępczym, bezwzględny i nieobliczalny.

Z pozoru formalna sprawa okazała się początkiem poważnych problemów. Jabłoński nie zamierzał pozwolić żonie odejść bez walki, a jego działania zaczęły przybierać coraz bardziej agresywny charakter. W tle tej historii pojawiły się także dawne uczucia między Andrzejem a Pauliną, które tylko dodatkowo skomplikowały sytuację.

Gniew Jabłońskiego uderza w Budzyńskich w 1922 odcinku "M jak miłość"

W 1922 odcinku "M jak miłość" Jabłoński traci kontrolę. Wściekły po decyzji żony, zaczyna otwarcie grozić Andrzejowi, obwiniając go za rozpad małżeństwa. Na celowniku gangstera znajdzie się również Magda, która zupełnie niespodziewanie zostanie wciągnięta w konflikt. Atmosfera zagrożenia stanie się bardzo realna. To już nie są puste słowa – wszystko wskazuje na to, że Jabłoński jest zdolny do wszystkiego. Każdy kolejny krok może mieć poważne konsekwencje, a stawka rośnie z minuty na minutę.

„Ma na sumieniu czyjeś życie” – wstrząsające wyznanie Pauliny w 1922 odcinku "M jak miłość"

Najbardziej niepokojący moment nadejdzie, gdy w 1922 odcinku "M jak miłość" Paulina zdecyduje się na szczerość wobec Andrzeja. Kobieta wyzna, że jej mąż to nie tylko agresywny człowiek, ale ktoś znacznie bardziej niebezpieczny. Słowa o tym, że Jabłoński „ma na sumieniu czyjeś życie”, rzucą zupełnie nowe światło na całą sytuację.

Dla Andrzeja będzie to sygnał, że wszedł na teren, z którego nie ma łatwego odwrotu. A dla widzów – zapowiedź jeszcze większych emocji i możliwych dramatycznych zwrotów akcji w kolejnych odcinkach "M jak miłość".

Kiedy oglądać odcinek 1922 „M jak miłość”?

Odcinek 1922 serialu „M jak miłość” zostanie wyemitowany we wtorek, 31 marca 2026 roku o godzinie 20:55 na antenie TVP2. Epizod będzie można obejrzeć również online na platformie TVP VOD.

M jak miłość. Powrót Pauliny. Żona Krystiana Wieczorka po latach znów w serialu

