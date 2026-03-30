M jak miłość, odcinek 1921: Bartek ujawni Frankowi bolesną przeszłość. Nie domyśli się, co ukrywa przybrany syn - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1921 - poniedziałek, 30.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Dorota i Bartek w 1921 odcinku "M jak miłość" nie będą mieli pojęcia o tym, w jakim niebezpieczeństwie znajdzie się Franek, którego w Grabinie znalazł już ojczym zwyrodnialec. Teraz Zawadzki namierzy pasierba w szkole w Lipnicy i groźbami zmusi go do tego, żeby okradł nową matkę - milionerkę! Mimo że do siedliska Lisieckich dotrze paczka od ojczyma Franka, stare, zniszczone korki chłopca do gry w piłkę, to żadne z nich nie powiąże tej przesyłki z pojawieniem się Zawadzkiego.

Zobacz też: M jak miłość, odcinek 1921: Pobity Franek oszuka Dorotę. Nie przyzna się, że brutalny ojczym zmusił go do kradzieży - ZWIASTUN

Szczere wyznanie Bartka w 1921 odcinku "M jak miłość"! To dlatego Franek jest do niego rak podobny

Zastraszony Franek w 1921 odcinku "M jak miłość" wymyśli kolejne kłamstwa, aby uśpić czujność rodziców zastępczych. Jednak Dorota nie przestanie się o przybranego syna martwić. Tak jak Bartek, który we Franku dostrzega siebie sprzed lat. Bolesna przeszłość Lisieckiego wróci w najmniej spodziewanym momencie. Postanowi szczerze porozmawiać z Frankiem o paczce, którą niby wyślą mu koledzy z dawnej drużyny piłkarskiej, a także o tym, o sam przeżył jak młody chłopak.

- Słuchaj, ten głupi żart z butami to nie przejmuj się tym... Ja też miałem młodość, nazwijmy to, z zawirowaniami. Miałem strasznie głupich kolegów, wiesz... Prawie sobie życie przez nich zepsułem. Ja wiem, że w twoim wieku opinia kolegów ma znaczenie, ale tak naprawdę trzeba robić swoje - wyzna Frankowi Bartek, licząc na to, że znajdzie sposób by go do siebie przekonać.

- Jasne... - odpowie tylko przybrany syn Doroty i Bartka.

M jak miłość ZWIASTUN. Ojczym Franka zmusi go do kradzieży! Agnes rozgryzie Joannę

Franek okradnie Dorotę w 1921 odcinku "M jak miłość". Zabierze też pieniądze Bartka?

Wieczorem w 1921 odcinku "M jak miłość" Franek nie tylko okradnie Dorotę z biżuterii, żeby chronić ją przed okrutnym ojczymem, ale też będzie się bacznie przyglądał Bartkowi, który przyniesie do siedliska sporo pieniędzy i zamknie gotówkę w sejfie. Nieświadomi zagrożenia Lisieccy zostawią Franka samego w domu i pójdą na imprezę urodzinową Artura Rogowskiego (Robert Moskwa).