M jak miłość, odcinek 1920: Franek boi się, że Dorota i Bartek odeślą go do ośrodka! Brutalny ojczym zaciera ręce na majątek milionerki - ZDJĘCIA

Stare rany i tajemnice z przeszłości Franka w "M jak miłość"

W 1920 odcinku "M jak miłość" widzów czeka kolejne pasmo przeżyć i emocji, które zafundowali im scenarzyści. Tym razem zobaczymy między innymi co czeka Lisieckich i Franka, który zdążył się już u nich zadomowić i znaleźć sobie swój kąt. To jednak nie oznacza, że traumy odeszły w zapomnienie, a po złych doświadczeniach nie ma śladu.

Nawet miłość Doroty i Barta nie jest w stanie uleczyć starych ran. Co więcej, wyjdą na jaw tajemnice, które mogą zburzyć mozolnie budowany spokój, a pojawienie się bezwzględnego ojczyma zwiastuje prawdziwą katastrofę.

Panika na siedlisku w 1920 odcinku "M jak miłość". Franek zostanie odesłany do ośrodka?

Przeprowadzka do Doroty i Bartka miała być dla Franka początkiem nowego, lepszego życia. Jednak traumatyczne doświadczenia z przeszłości w 1920 odcinku "M jak miłość" nie dają o sobie zapomnieć. Chłopiec porusza się po domu niczym cień, starając się być niewidzialnym. Każdy gest życzliwości ze strony nowych opiekunów przyjmuje z niedowierzaniem, czekając na moment, w którym czar pryśnie, a on zostanie odesłany z powrotem do ośrodka.

Kulminacja lęku nastąpi, gdy w 1920 odcinku "M jak miłość" w siedlisku pojawi się kurator, Marek Osicki. Widok urzędnika sprawi, że nastolatek wpadnie w panikę. To właśnie wtedy Dorota Lisiecka wykaże się ogromną empatią i siłą, której Franek tak bardzo potrzebuje.

- Franek, posłuchaj… Wiem, że to nie jest łatwe, ale musisz nam zaufać... - powie łagodnie, ale stanowczo Dorota, patrząc chłopcu prosto w oczy. - Cokolwiek się stanie, my cię nie zostawimy, nie oddamy. Tu jest twój nowy dom...

Czy jedno wyznanie wystarczy, by przegonić strach, który kłębi się w głowie Franka?

Bezwzględny plan ojczyma Franka w 1920 odcinku "M jak miłość". Szantaż i pieniądze w tle

Podczas gdy w siedlisku trwa walka o zaufanie, w cieniu czai się prawdziwe zło. W 1920 odcinku "M jak miłość" ojczym Franka, człowiek o wątpliwej moralności, wpada w poważne tarapaty finansowe. Przyciśnięty do muru przez wierzycieli, nie zawaha się wykorzystać własnego pasierba jako karty przetargowej. Jego celem staje się majątek Doroty, o której krążą legendy jako o wpływowej milionerce. Mężczyzna nie ma skrupułów. W jego głowie rodzi się perfidny plan, który ma mu zapewnić szybki przypływ gotówki kosztem szczęścia dziecka.

- Zdobędę tę forsę, przysięgam! Mam oko na jedną bogatą babę… - będzie się przechwalał do swoich wierzycieli. - Adoptowała mojego pasierba, sypie mu groszem, to i ja się podłączę… A młody na pewno pomoże!

Zdeterminowany i niebezpieczny, ojczym zdobywa adres Lisieckich. Jego przyjazd do Siedliska zwiastuje konfrontację, jakiej Bartek i Dorota się nie spodziewali. Czy Bartek zdoła ochronić swoją nową rodzinę przed agresywnym intruzem? Emocje sięgną zenitu, gdy dręczyciel Franka przekroczy próg ich domu.

Kiedy i gdzie oglądać 1920. odcinek „M jak miłość”?

Dla wszystkich wiernych fanów, którzy nie mogą doczekać się rozwiązania tych dramatycznych wątków, przedstawiamy harmonogram emisji. Serial „M jak miłość” można oglądać niezmiennie w poniedziałki i wtorki o godzinie 20:55 na antenie TVP2. Ten konkretny, pełen napięcia odcinek 1920. zostanie wyemitowany we wtorek, 24 marca 2026 roku. Jeśli nie będziecie mogli zasiąść przed telewizorami w czasie premiery, nic straconego! Wszystkie odcinki są dostępne online w dowolnym momencie w serwisie TVP VOD. Powtórki możecie śledzić także na kanałach TVP Polonia oraz TVP Seriale.

M jak miłość. Franek poróżni Dorotę i Bartka? Okrutny ojczym zmusi go do kradzieży u Lisieckich!