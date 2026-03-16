M jak miłość, odcinek 1918: Wypadek Kingi i Pawła w drodze po Pawła. Zduński załatwi żonę - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1918 - wtorek, 17.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1918 odcinku „M jak miłość” wszystko zacznie się od spotkania w bistro z Magdą (Anna Mucha). To właśnie ona wskaże Kindze i Piotrkowi, gdzie może przebywać Paweł. Prawniczka zaoferuje jednocześnie, że zajmie się dziećmi Kingi i Piotrka, dzięki czemu para będzie mogła w pełni skoncentrować się na poszukiwaniach brata bliźniaka.

Wypadek Zduńskich w drodze po zaginionego Pawła

W drodze do Kampinosu pojawią się jednak problemy. Auto Piotrka ugrzęźnie w miękkiej, błotnistej ziemi, uniemożliwiając dalszą jazdę. Nie pomoże również silny deszcz, który zaleje drogi, a prawnik z żoną nieźle zmokną, kiedy spróbują zrobić cokolwiek, by dalej jechać. Kinga szybko wysiądzie z samochodu, by kierować męża, nakazując mu obracać kołami, aby wygrzebać się z mulistego pułapki.

Niestety, sytuacja szybko wymknie się spod kontroli. Kinga nie przewidzi, że stoi za blisko pojazdu. Kiedy Piotrek w końcu ruszy kołami, błoto spryska Zduńską, oblewając ją od stóp do głów. Kinga z niedowierzaniem spojrzy na siebie, a Piotrek z nietęgą miną przyzna, że… słuchał rad żony, ale efekt jest katastrofalny. Na szczęście nic nikomu się nie stanie, a bród da się szybko wyczyścić.

Poszukiwania Pawła

Mimo wypadku i mokrych ubrań, Zduńscy nie poddadzą się. Przebrani w 1918 odcinku „M jak miłość” w końcu dojadą do Pawła. Chociaż Zduński nie będzie chciał wracać do domu ani przyjmować „gości”, Kinga i Piotrek uzyskają od niego pierwsze informacje o tym, co się u niego dzieje po śmierci Franki (Dominika Kachlik). Widać będzie, że wdowiec mocno przezywa stratę ukochanej osoby, a bliscy nie są w stanie jej zastąpić. Mimo wszystko, Paweł zobaczy, że rodzina o niego dba i ma gdzie oraz do kogo wracać. Niestety mimo dobrych chęci i wytrwałości Kingi z mężem, Paweł nie wróci z nimi do Warszawy. Na szczęście zadzwoni do Marysi (Małgorzata Pieńkowska), żeby aż tak się nie martwiła.