M jak miłość, odcinek 1915: Kasia po porodzie wmówi Mariuszowi, że dziecko jest wcześniakiem! Będzie za duże na ósmy miesiąc ciąży - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1915 - poniedziałek, 9.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Dziecko Kasi i Jakuba w 1915 odcinku "M jak miłość" nie urodzi się za wcześnie, ale Mariusz nabierze podejrzeń co do terminu porodu, jak tylko ukochana dostanie silnych skurczy na środku ulicy. To z pomocą Karskiego trafi do szpitala na porodówkę. Los sprawi, że Jakub, prawdziwy ojciec córki Kasi, będzie w szpitalu na czas porodu, a nie Sanocki, któremu lekarka wmówiła, że to z nim zaszła w ciążę!

Jakub nie dowie się, że został ojcem w 1915 odcinku "M jak miłość"?

I to właśnie Karski usłyszy od pielęgniarki, że ma śliczną, zdrową córeczkę. Co jednak nie oznacza że Kuba w końcu dowie się, że to on jest ojcem dziecka! Kasia postara się o to, żeby prawda nie wyszła na jaw. Zatem Karski wciąż nie będzie wiedział, że Kasia urodziła jego dziecko, córkę, dla której wybierze piękne imię Zosia.

Tak Mariusz w 1915 odcinku "M jak miłość" zareaguje na widok córki Kasi i Jakuba

A co z Mariuszem? Jak zachowa się zazdrosny narzeczony Kasi, który w 1915 odcinku "M jak miłość" będzie miał wypadek i przejdzie operację ręki? Cały czas będzie przekonany o tym, że to on jest ojcem dziecka. Tuż po tym jak lekarze przeprowadzą zabieg, Mariusz zajrzy na oddział położniczy, by pierwszy raz zobaczyć córkę. Od razu zauważy, że Zosia nie wygląda na wcześniaka, że skoro urodziła się dopiero w ósmym miesiącu ciąży, to powinna być znacznie mniejsza.

I zacznie zadawać Kasi „niewygodne” pytania?

- Kochanie, byłaś taka dzielna, poradziłaś sobie i to zupełnie sama… Ale czy z nią wszystko w porządku? Przecież urodziła się o wiele za wcześnie…

Czy w 1915 odcinku "M jak miłość" Mariusz domyśli się, że Kasia nie urodziła za wcześnie?

Co zrobi Kasia, by w 1915 odcinku "M jak miłość" uśpić czujność Mariusza, wmówić mu, że ich córka Zosia urodziła się prawie miesiąc przed terminem porodu? Jak wybrnie z tego, że dziecko będzie za duże?

Kolejny raz okłamie narzeczonego, przy okazji sugerując, że być może jej lekarka wskazała błędnie tydzień ciąży, jak tylko ogłosiła Mariuszowi, że spodziewa się jego dziecka i pokazała wynik testu ciążowego. Oczywiście Kasia nie przyzna się, że zanim zdradziła z nim Jakuba, spędziła jeszcze ostatnią noc z mężem i to właśnie wtedy zaszła w ciążę.

