M jak miłość, odcinek 1914: Basia ze złamanym sercem wyjedzie do Niemiec. Pożegna się z Barbarą - WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1914 - wtorek, 3.03.2025, o godz. 20.55 w TVP2
Zerwanie z Michałem mocno odbije się na Basi w 1914 odcinku "M jak miłość". Dziewczyna będzie smutna i przygnębiona, a ból wnuczki zobaczy Barbara. Seniorka rodu Mostowiaków zawsze wspiera bliskich i tym razem będzie tak samo. To właśnie podczas szczerej rozmowy Barbary z Basią w 1914 odcinku "M jak miłość" padną słowa o wyjeździe. Wkrótce Basia zniknie z Grabiny i uda się do Niemiec.
Smutek Basi po rozstaniu z Michałem w 1914 odcinku "M jak miłość"
- Ale coś tak mizernie wyglądasz, źle spałaś dzisiaj? Wiem, aniołku, ale czas leczy rany i złamane serca też - Barbara od razu zgadnie, czemu Basi mina jest nietęga.
- U mnie jest chyba na odwrót, od rozstania z Michałem jest coraz gorzej. Najgorsze jest to, że teraz wszystko mi o nim przypomina i na niczym nie mogę się skupić. Nauka też mi nie idzie. Mam nadzieję, że ten wyjazd mi pomoże, odetnę się - wyzna szczerze Basia.
- Rodzicom już mówiłaś o swoich planach? - zapyta czujnie Barbara, ale po reakcji uświadomi sobie, że wnuczka raczej na pewno nie zwierzała się Rogowskim.
- Dzisiaj mam jeszcze spotkanie z wychowawczynią i panią dyrektor, a później będę musiała powiedzieć rodzicom, bo potrzebuję ich zgody - wytłumaczy Basia.
Wyjazd Basi do Niemiec w 1914 odcinku "M jak miłość"
Barbara nie przewidzi, że rozmowa z Basią w 1913 odcinku "M jak miłość" to jedna z ostatnich w Grabinie. Dziewczyna faktycznie wyjedzie na wymianę uczniowską do Niemiec i przekona Marysię (Małgorzata Pieńkowska) oraz Artura (Robert Moskwa), że to naprawdę duża szansa. Nawet Agnes (Amanda Mincewicz) będzie wspierała siostrę przy pomyśle wyjazdu. Oczywiście to nie jest zniknięcie Basi na zawsze, a raczej na jakiś czas. Mostowiakowie z pewnością będą za nią tęsknić.