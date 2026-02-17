M jak miłość, odcinek 1910: Mateusz pogoni Lilkę! Odtrąci byłą żonę, kiedy znów wróci do Grabiny - WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1910 - wtorek, 17.02.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1910 odcinku "M jak miłość" Lilka powróci do Grabiny i osobiście spotka się z Mateuszem. To nie będzie planowana rozmowa byłych małżonków. Widzowie z pewnością pamiętają, że Mostowiak nigdy do końca nie wybaczył Lilce zdrady i wpędzenia w wielkie kłopoty. Jego życie poszło na przód i nawet samej Barbarze wspominał, że nie chce wracać do przeszłości. Prawdą jest, że Lilka mało pojawia się w okolicy Mateusza, a strzępki informacji o życiu dziewczyny podały Mostowiakowa z Rogowską. To m.in. dlatego wiadomo, że Lilka zamieszkała w Krakowie, poznała nowego partnera, a nawet doczekała się dziecka! Po spotkaniu z Mateuszem w Grabinie stanie się jasne, że pewnych spraw Mateusz dziewczynie nie wybaczy i nie zapomni.

Niezręczne spotkanie Lilki i Mateusza w 1910 odcinku "M jak miłość"

Mostowiak zobaczy byłą żonę, kiedy będzie czekał na autobus. Lilka otworzy okno samochodu i z uśmiechem przywita byłego męża. Co więcej, zaproponuje mu nawet podwózkę, ale jej pozytywne nastawienie zostanie szybko utemperowane.

- Cześć, właśnie wracam od mamy z odwiedzin. Wsiadaj, podwiozę cię - powie Lilka w 1910 odcinku "M jak miłość", ale Mateusz nie ruszy się z miejsca. Będzie wolał czekać na autobus, aniżeli skorzystać z przejażdżki z Lilką.

- Nie, dzięki... - rzuci Mostowiak.

- A, dlaczego? - zapyta się nieco skonsternowana Lilka.

- Bo już nam razem nie po drodze - dowali byłej żonie Mostowiak. Żeby jednak nie wyjść na buca, szybko dorzuci coś jeszcze. - Wszystkiego dobrego, Lilka. Cześć - doda niby przyjacielsko wnuk Barbary.

Mateusz nie będzie chciał znać Lilki w 1910 odcinki "M jak miłość"

Ta rozmowa w Grabinie dobitnie pokaże, że Mateusz absolutnie nie chce widywać, rozmawiać czy spędzać czas z Lilką. Po słowach Mostowiaka odjedzie bez słowa. Zrozumie, że nie ma co próbować zagadywać do Mateusza i proponować mu cokolwiek. Dla niego to skończony etap. Chwilę po dziwnej rozmowie z byłą żoną, Mateusz przejrzy zdjęcia Majki (Matylda Giegżno), do której ewidentnie coś czuje.