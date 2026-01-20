"M jak miłość" odcinek 1909 - wtorek, 10.02.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1909 odcinku „M jak miłość” praca Marcina znów okaże się potwornie niebezpieczna. Kolejna akcja prowadzona przez agencję detektywistyczną zakończy się dramatycznie – Chodakowski razem z Jakubem wyląduje na SOR-ze. Obaj zostaną dotkliwie pobici, a stan Marcina będzie na tyle poważny, że wymagać będzie natychmiastowej pomocy lekarskiej. Nie lepiej w przypadku Jakuba, który także skorzysta z widzenia ze specjalistą, a jego ręka wyląduje w temblaku.

Marcin i Karski pobici w 1909 odcinku "M jak miłość". O jedną niebezpieczną akcję za daleko

Mimo obrażeń Marcin nie zamierza jednak zmieniać planów. Zamiast odpocząć i dojść do siebie, zdecyduje się na wyjazd nad jezioro z Kamą, Anetą (Ilona Janyst), Olkiem (Maurycy Popiel) oraz dziećmi. Chodakowski będzie próbował udawać, że wszystko jest pod kontrolą, bagatelizując skutki pobicia i ukrywając, jak bardzo ucierpiał podczas akcji.

Rodzinny wyjazd, który ma być chwilą wytchnienia i okazją do złapania oddechu, szybko przestanie taki być. Kama zacznie zauważać, że z Marcinem dzieje się coś złego. Ukochany będzie osłabiony, wyraźnie obolały i coraz mniej przekonujący w swoich tłumaczeniach. Czuja Ślązaczka połączy fakty i zrozumie, że niebezpieczna akcja z ukochanym i Jakubem w roli głównej to wynik kolejnych kłopotów w agencji. To nie pierwszy raz, kiedy praca detektywów przyniesie niebezpieczeństwo.

Kama zażąda od Marcina zmiany pracy!

Gdy Kama odkryje, jak poważne obrażenia odniósł jej mąż i że mimo pobytu na SOR-ze zdecydował się zignorować zagrożenie dla zdrowia, nie wytrzyma dłużej. W 1909 odcinku „M jak miłość” dojdzie do małżeńskiego kryzysu, który obnaży wszystkie jej lęki związane z pracą Marcina.

Kama wprost zażąda od Chodakowskiego, by zmienił pracę na bezpieczniejszą. Da mu do zrozumienia, że nie jest w stanie dalej żyć w ciągłym strachu, czekając na telefon z informacją o kolejnej akcji, pobiciu czy tragedii. Dla niej to nie będzie już tylko kwestia zawodu, ale realnego zagrożenia dla ich wspólnej przyszłości. Marcin znajdzie się pod ogromną presją. Z jednej strony praca w agencji jest dla niego czymś więcej niż źródłem dochodu, z drugiej – po raz pierwszy tak wyraźnie zobaczy, jak bardzo jego decyzje ranią najbliższą osobę. Wyjazd nad jezioro, który miał scalić rodzinę, stanie się momentem przełomowym dla ich małżeństwa.