M jak miłość, odcinek 1908: Desperacki krok Pawła po pogrzebie Franki. Przeprosi syna za to, że go już nie będzie! - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"M jak miłość" odcinek 1908 Paweł w żałobie po śmierci Franki - poniedziałek, 9.02.2026, o godz. 20.55 w TVP2
Desperacki krok Pawła na koniec 1908 odcinka "M jak miłość" wywoła przerażenie bliskich Zduńskiego, szczególnie jego matki Marysi (Małgorzata Pieńkowska), którą powiadomi o swoich zamiarach. Żałoba po śmierci Franki miesiąc po pogrzebie dobije Pawła do tego stopnia, że nie będzie w stanie wrócić do normalnego życia. Cały czas będzie wspominał ukochaną, najpiękniejsze chwile, które spędzili razem z ich synem, plany na przyszłość związane z budową domu.
Paweł w żałobie po śmierci Franki odsunie się od rodziny w 1908 odcinku "M jak miłość"
Przytłoczony cierpieniem Paweł w 1908 odcinku "M jak miłość" początkowo odsunie się od rodziny, zamknie się w sobie, unikając kontaktu nawet z Marysią. Wreszcie załamie się do tego stopnia, że podejmie rozpaczliwą decyzję, która wpłynie nie tylko na jego dalszy losy, ale przede wszystkim na przyszłość Antosia.
W środku nocy w drodze do Grabiny zrozpaczony Zduński zatrzyma nagle samochód. Z chwilowego letargu wyrwie go płacz Antosia. Weźmie synka na ręce, przytuli go i uspokoi, aż wreszcie powie mu, co zamierza zrobić.
Oto, co w 1908 odcinku "M jak miłość" Paweł zrobi z Antosiem po pogrzebie Franki
- Przepraszam cię synku. Jak będziesz starszy, to zrozumiesz, że tata nie mógł inaczej... Nie potrafiłem... I pamiętaj, że zawsze będę o tobie myślał. Nawet kiedy mnie nie będzie przy tobie... Kocham cię...
Zaraz potem auto Pawła zatrzyma się przed domem Mostowiaków w Grabinie i w 1908 odcinku "M jak miłość" wyrwana ze snu wyjdzie do syna, którego zobaczy w fatalnym stanie. Grymas cierpienia na twarzy Pawła złamie Rogowskiej serce. Nagle poda jej nosidełko ze śpiącym Antosiem.
- Zajmij się nim. Wiem, że zrobisz to najlepiej...
- Paweł, co chcesz zrobić?
- Muszę wyjechać, bo inaczej zwariuję! Nie próbuj mnie zatrzymać...
- Nie będę... Chodź, przytul się... - Marysia czule dotknie twarzy Pawła, który jednak od razu się od niej odsunie. Wsiądzie do samochodu, nie mówiąc matce, czy i kiedy wróci.
Kolejne odcinki "M jak miłość" w marcu wyjaśnią, co się stanie z Pawłem, czy wróci po Antosia i podniesie się z żałoby po śmierci Franki.