M jak miłość, odcinek 1905: Mateusz uratuje upadające małżeństwo?! Wtrącanie się w intymne sprawy źle się skończy 

M jak miłość" odcinek 1905 - wtorek, 27.01.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1905 odcinku „M jak miłość” Mateusz wraz z Majką zaangażuje się w bardzo delikatną sprawę rodzinną przyjaciela. Janek (Jakub Sirko), kolega Mostowiaka z wojska, spróbuje naprawić relację z nowo odnalezionym bratem Michałem (Tomasz Rożniatowski). Szybko wyjdzie na jaw, że u bliskiego kolegi Mateusza, a konkretnie w jego nowej rodzinie, wcale nie dzieje się najlepiej.

Mateusz spróbuje uratować małżeństwo w 1905 odcinku "M jak miłość"

Janek dopiero niedawno dowiedział się, że ma starszego, przyrodniego brata. Przez chwilę żył w przekonaniu, że Michał zginął na służbie, bo taką informację usłyszeli on, Mostowiak i ich paczka. Na szczęście dramatyczne doniesienia okazały się nieprawdziwe.

Dopiero w 1905 odcinku "M jak. miłość" wyjdzie na jaw że brat Janka zmaga się z poważnymi problemami osobistymi. Rozpad związku z Eweliną mocno odbije się na wojskowym, który nie będzie potrafił poradzić sobie z emocjami. Janek uzna, że nie może zostawić go samego z tym wszystkim. Janek nawet nie będzie musiał wielce prosić o wsparcie Mateusza, który jak zwykle nie odmówi pomocy. W 1905 odcinku „M jak miłość” Mostowiak razem z Majką spróbują pomóc w pogodzeniu Michała z byłą partnerką. Będzie im się wydawało, że szczera rozmowa i dobra wola wystarczą, by załagodzić konflikt i naprawić relację. Czy aby na pewno?

Mateusz wykorzysta doświadczenie ze związku z Lilką?

Przypomnijmy, że Mateusz, mimo bardzo młodego wieku, jest już rozwodnikiem. Sam wiele lat pozostawał w związku małżeńskim z Lilką, która zdradziła go i upokorzyła. Chociaż potem dziewczyna przeszła metamorfozę, zmieniła się i chciała naprawić błędy, na takie ruchy było za późno. Doświadczenie w nieudanym małżeństwie z pewnością przyda się Mateuszowi w próbach wsparcia Janka, Michała i Eweliny.

Mateusz podejdzie do sprawy z empatią, ale szybko okaże się, że uczucia Michała i Eweliny są znacznie bardziej skomplikowane. Każde z nich będzie miało własną wersję wydarzeń i własne pretensje, których nie da się łatwo uciszyć. W 1905 odcinku „M jak miłość” wyjdzie na jaw, że wtrącanie się w cudze życie uczuciowe bywa ryzykowne. Mateusz i Majka przekonają się, że nawet najlepsze intencje nie zawsze prowadzą do szczęśliwego finału. Zamiast zgody może pojawić się jeszcze większe napięcie, a Janek będzie musiał zmierzyć się z myślą, że nie wszystko da się naprawić na siłę.