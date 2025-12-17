M jak miłość, odcinek 1899: Barbara wyciągnie z Basi, że Agnes jest córką Rogowskiego! Dłużej nie wytrzyma - ZWIASTUN

"M jak miłość" odcinek 1899 ostatni w tym roku - poniedziałek, 22.12.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Agnes w ostatnim 1899 odcinku "M jak miłość" nadal będzie się ukrywać przed Martinem (Paweł Izdebski), byłym kochankiem, który ją prześladuje i przed którym musiała uciekać z Grabiny, bo Niemiec tam ją znalazł. W tym czasie Basia nie przestanie bać się o siostrę, że Agnes stanie się coś złego.

Czy Basia w 1899 odcinku "M jak miłość" powstrzyma Agnes przed ucieczką do USA?

Kiedy młoda lekarka z Niemiec zadzwoni do Basi, żeby się z nią jeszcze raz pożegnać i uprzedzić, że planuje wyjazd do USA, nastolatka spróbuje ją namówić, żeby została w Polsce. Zapewni Agnes, że ona, Artur i Marysia (Małgorzata Pieńkowska) we wszystkim jej pomogą, nie zostawią Agnes samej. Basia zacznie też przekonywać siostrę, że ich ojciec musi wreszcie poznać prawdę o wynikach badania DNA, które potwierdziły, że jest córką jego i zmarłej Elsy.

Przed ucieczką do Ameryki Agnes w finałowym 1899 odcinku "M jak miłość" będzie też powstrzymywał Rogowski, który nagra jej wiadomość na poczcie głosowej z prośbą o spotkanie i chwilę rozmowy.

Barbara pozna rodzinną tajemnicę w 1899 odcinku "M jak miłość"! Dowie się, że Rogowski jest ojcem Agnes

Tymczasem Basia w 1899 odcinku "M jak miłość" nie zdoła ukryć przed Barbarą, że zadręcza się rodzinną tajemnicą. Z babcią zawsze łączyła ją szczególnie bliska więź, rozumiały się bez słów, więc teraz Mostowiakowa szczerze z wnuczką porozmawia.

- Córcia, co się z tobą dzieje? - zapyta Basię, która będzie wyraźnie przygnębiona, a do tego zezłości się, kiedy przyjedzie do niej chłopak Michał (Igor Pawłowski).

- Mam już swoje lata… Widziałam, jak ta dziewczyna patrzyła na Artura. Tak się patrzy tylko na ojca - stwierdzi Barbara, a Basia tylko potwierdzi, że Agnes jest córką Rogowskiego.

- Przerasta mnie ta sytuacja babciu… Z jednej strony chciałabym, żeby wszystko zostało po staremu, boję się, jak to zmieni nasze życie… A z drugiej martwię się o Agnes. W końcu jest moją siostrą... Nie powiesz rodzicom, babciu? Przynajmniej na razie…

- Nie powiem, obiecuję. Ale, Basiu nie martw się tak strasznie. Twoi rodzice to mądrzy ludzie… Poradzą sobie, uwierz mi - zapewni wnuczkę Barbara.