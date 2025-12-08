M jak miłość, odcinek 1895: Agnes pozna prawdziwą twarz Basi! Wścibska córka Artura postawi jej ultimatum - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1895 - poniedziałek, 8.12.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1895 odcinku "M jak miłość" Basia wciąż nie będzie mogła dojść do siebie po odkryciu, że Agnes jest biologiczną córką Artura, a jej starszą siostrą! Młoda Rogowska postanowi mieć pewność, że jej ojciec na pewno o niczym nie wiedział, dlatego jeszcze raz zapyta o to Rotke, która kolejny raz jej to potwierdzi!

- Czyli... twoja mama ukrywała to przed tobą i... mój tata o niczym nie wiedział, tak? - postanowi upewnić się Basia, na co Agnes twierdząco pokiwa głową, ale dla młodej Rogowskiej to wciąż będzie za mało! Do tego stopnia, że w 1895 odcinku "M jak miłość" każe jej przysięgać, co Rotke oczywiście także uczyni - Przysięgam. Sama dopiero dowiedziałam się niedawno.

Basia i Agnes wygarną, co o sobie tak naprawdę myślą w 1895 odcinku "M jak miłość"!

Ale w 1895 odcinku "M jak miłość" Basia na tym nie poprzestanie i zacznie jeszcze wypytywać Agnes o powody przyjazdu do Polski! Tym bardziej, iż sama już będzie świadoma, że nie zjawiła się w Grabinie wyłącznie ze względu na Artura, czym mocno ją zszokuje!

- I przyjechałaś do Polski, żeby się z nim spotkać i mu to powiedzieć? - zapyta Rogowska.

- Nie wiem. Nie, na pewno nie tylko dlatego. Miałam jeszcze inne problemy, ale to jest nieważne - przyzna Rotke.

- Chyba nawet wiem jakie - burknie Basia, czym kompletnie zaskoczy Agnes - Przez przypadek podsłuchałam rozmowę rodziców, ale nie znam szczegółów...

Do tego stopnia, że w 1895 odcinku "M jak miłość" wściekła Agnes zdecyduje się otwarcie wyrzucić Basi, co o niej myśli! Ale przyrodnia siostra nie pozostanie jej zbyt długo dłużna!

- I się ich nie dowiesz ode mnie. Basia, ty jesteś naprawdę wścibską osobą. Szperasz po szufladach, podsłuchujesz... - zacznie wyliczać jej Agnes, ale Basia wejdzie jej w słowo - Wiesz co, ty też nie jesteś niewiniątkiem, okej?

Rogowska dochowa sekretu Rotke tylko pod jednym warunkiem w 1895 odcinku "M jak miłość"!

Jednak mimo wszystko w 1895 odcinku "M jak miłość" Agnes postanowi się upewnić, czy Basia na pewno jej nie wyda przed Rogowskimi! Tym bardziej, że to ona jako pierwsza dowie się o jej sekrecie. I choć młoda Rogowska obieca jej dyskrecję, to postawi jej przy tym jeden warunek! Ale na szczęście, na to Rotke będzie mogła się zgodzić!

- Ale nasza wczorajsza umowa jest nadal aktualna, tak? - upewni się Agnes.

- Tak, nie powiem nikomu. Ale mam jeden warunek. Jeżeli podejmiesz jakąkolwiek decyzję, to chciałabym, żebyś najpierw porozmawiała ze mną o tym - powie stanowczo Basia.

- Dobrze - odetchnie z ulgą Rotke, która już w 1895 odcinku "M jak miłość" będzie spodziewać się po swojej przyrodniczej siostrze wszystkiego!