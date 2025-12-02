M jak miłość, odcinek 1894: Ważna rozmowa Natalki z Marysią. Otworzy oczy strachliwej bratanicy! - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1894 - wtorek, 2.12.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1894 odcinku "M jak miłość" Marysia zainteresuje się życiem uczuciowym Natalki. Każdy wie, że chyba miała sporą nadzieję, że "coś więcej" z Bartkiem (Arkadiusz Smoleński), ale on wiedzie szczęśliwe życie z Dorotą (Iwona Rejzner), z którą podejmują coraz poważniejsze decyzje na przyszłość. Wokół Natalki cały czas kręci się komendant Adam Karski (Patryk Szwichtenberg), a Hania (Wiktoria Basik) bardzo chciałaby, aby mama odnalazła szczęście u boku mężczyzny. To jednak nie takie proste.

Poważna rozmowa Marysi z Natalką

Marysia postanowi nieco wtrącić się w życie córki Marka i skorzysta z okazji, że w 1894 odcinku "M jak miłość" znajdzie się z Natalką sam na sam w kuchni Mostowiaków.

- Pozdrów od nas Hanię - powie Rogowska.

- A, dziękuję. Chociaż szczerze? Mam ochotę ją udusić za to całe swatanie mnie z Adamem.

- Myślę, że Adamowi to nie przeszkadza - zauważy Marysia w 1894 odcinku "M jak miłość".

- Nie o to chodzi, po prostu ja się już sparzyłam, wywróciłam swoje życie do góry nogami i wszystko sobie poukładałyśmy - wyjaśni Mostowiakowa.

- No, tak... Dla świętego spokoju już nigdy się z nikim nie zwiążesz - rzuci z ironią Marysia.

- Wiesz co, Marysiu? Brzmisz zupełnie jak Hania - wypomni jej.

- Myślę, że Hani chodzi o coś więcej. Brakuje jej taty - uzna smutno Marysia.

Natalka przemyśli słowa Marysi?

Mimo iż słowa Marysi nie będą do końca komfortowe, chyba nieco zadziałają, bo Natalka w 1894 odcinku "M jak miłość" nieco otworzy swoje serce. Może nie ma póki co mowy o wielkim wybuchu namiętności z Adamem, ale jednak wszystko wskazuje na to, iż mocno się do siebie zbliżą. Być może nawet tlące się uczucia wkrótce obrócą się w coś więcej!