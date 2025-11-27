M jak miłość, odcinek 1894: Basia odkryje, że Agnes jest córką Artura i jej siostrą! Znajdzie wynik badania DNA - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1894 - wtorek, 2.12.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Basia w 1894 odcinku "M jak miłość" będzie zafascynowana Agnes coraz bardziej. Przedłużający się pobyt lekarki z Niemiec w domu w Grabinie sprawi, że córka Rogowskich zacznie traktować ją jak siostrę. Nie podejrzewając nawet, że znajoma Artura, córka jego niedawno zmarłej kochanej Elsy, naprawdę jest jej siostrą. Póki co Agnes nie powie nikomu prawdy. Będzie jej zależało na tym, żeby zbliżyć się do Artura, spędzić z nim jak najwięcej czasu.

Bliska relacja Artura i Agnes wzbudzi podejrzenia Judyty w 1895 odcinku "M jak miłość"

Nawet Judyta (Paulina Chruściel), terapeutka z przychodni Rogowskich, w 1894 odcinku "M jak miłość" zauważy, że młoda Niemka lgnie do męża Marysi (Małgorzata Pieńkowska). Nie chcąc nakręcać przyjaciółki, uprzedzi ją, żeby uważała na bliską znajomość Artura z Agnes. Jeszcze wtedy córka Elsy nie odważy się sprawdzić wyniku badania DNA, które zleciła w laboratorium w Warszawie, żeby mieć pewność, czy jej podejrzenia, że Rogowski jest jej ojcem, są słuszne.

Nie przegap: M jak miłość, odcinek 1897: Marcin wpadnie na trop Błażeja, który wrobił Magdę! Zacznie śledzić Święcickiego i jego wspólnika - ZDJĘCIA

Agnes w 1895 odcinku "M jak miłość" dostanie wynik badania DNA, że jest córką Artura

Na przystanku autobusowym w Grabinie w 1894 odcinku "M jak miłość" Agnes sięgnie po kopertę z listem z laboratorium genetycznego. Wynik badania DNA nie będzie wzbudzał żadnych wątpliwości - na 99,9 procent Artur jest jej ojcem! Zszokowana Niemka spróbuje ukryć kartę z wynikami przed Basią, która niespodziewanie wpadnie do niej do mieszkania po Bartku (Arkadiusz Smoleński), które zajmuje na poddaszu domu Mostowiaków.

Basia zauważy, że Agnes coś ukrywa w 1895 odcinku "M jak miłość"

Ale Basia w 1894 odcinku "M jak miłość" od razu zauważy, że Agnes coś przed nią chowa, że coś kręci i nie jest z nią szczera. Podpatrzy jak "znajoma" ojca chowa kartkę do szuflady komody i później skorzysta z okazji, żeby sprawdzić, co jest na niej napisane.

Tak w 1895 odcinku "M jak miłość" Basia dowie się, że Agnes jest córką Artura i jej siostrą!

Zszokowana Rogowska w 1894 odcinku "M jak miłość" znajdzie wynik badania DNA potwierdzający, że Agnes jest córką Artura. Przeżyje taki wstrząs, że od razu przed nią ucieknie! Zaraz potem Basia sięgnie po alkohol. Upije się w drodze na imprezę z przyjacielem Kacprem (Bartosz Ziewiec). A kiedy kompletnie pijana wróci do domu, Agnes po cichu jej pomoże, żeby w takim stanie nie pokazała się Marysi i babci Barbarze (Teresa Lipowska).

- Ja wiem, kim ty jesteś! Jak on mógł tak... - wybełkocze Basia i zaśnie na łóżku Agnes w mieszkaniu na poddaszu.

- To przeze mnie tak się urządziłaś? - zapyta Agnes, kiedy późnym wieczorem nastolatka się ocknie.

- Nie, przez ojca! Mama na pewno nic o tym nie wie, a on powiedział, że ty jesteś znajomą. I tak nas okłamał...

- Twój tata też nie wie... Nawet się nie domyśla, przysięgam...

Jeszcze przez jakiś czas w "M jak miłość" Rogowski nie pozna prawdy, nie dowie się, że ma drugą córkę, że jest ojcem Agnes.