M jak miłość, odcinek 1893: Koszmarny początek Sylwii i Wernera w nowym domu. Ostro go nastraszy - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1893 - poniedziałek, 1.12.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Adam i Sylwia spędzą swój pierwszy poranek w nowym domu, który prawnik kupił dość spontanicznie. Zobaczywszy baner z ogłoszeniem, uznał, że poprzedni dom staje się zbyt ciasny i natychmiast podjął decyzję o zakupie. Na szczęście nowe lokum znajduje się niedaleko Deszczowej, więc para nadal będzie blisko swoich sąsiadów i przyjaciół.

Pierwszy poranek w nowym domu Sylwii i Wernera w 1893 odcinku „M jak miłość”

Pierwszy poranek w nowym domu nie będzie jednak w pełni sielankowy. Sylwia zmartwi się o losy przyjaciół - Magdę (Anna Mucha) i Andrzeja (Krystian Wieczorek) Budzyńskich. Kłopoty, w jakie wpadli, zdominują myśli Kosteckiej i właśnie to sprawi, że dzień zacznie się od nieco smętnej atmosfery.

- I jak minęła ci pierwsza noc w nowym domu? – zapyta Adam, pełen nadziei, że usłyszy od Sylwii same dobre opinie.

- A, tak średnio – wypali kobieta. – Pół nocy myślałam o Magdzie i Andrzeju – wyzna zmartwiona.

- Dzwoniłem dzisiaj do niego. Wie, że może na mnie liczyć, jestem w kontakcie z Piotrkiem, trzymam rękę na pulsie, spokojnie – uspokoi Adam.

Sylwia niezadowolona z nowego, luksusowego domu

– Jak ci się podoba? – spróbuje jak najszybciej wrócić na tory rozmowy o nowym domu.

Adam uzna, że skoro ma kontrolę nad tym, co wyprawia się u Budzyńskich, chce posłuchać zdania ukochanej na temat nowego lokum. Będzie gotowy na komplementy i pochwały.

- Może być – odeprze Sylwia.

- Co? - ostro zdziwi się prawnik.

- Żartowałam! Jest pięknie! Ja nie wiem, jak ty to mogłeś trzymać w tajemnicy i ja się niczego nie domyśliłam – roześmieje się Sylwia, wreszcie w pełni zachwycona nowym miejscem.

Nowy dom, choć chwilowo wprowadzający trochę stresu z powodu zmartwień o przyjaciół, stanie się miejscem pełnym ciepła, komfortu i pierwszych wspólnych chwil Sylwii i Adama w ich nowej, luksusowej przestrzeni. Wnętrza domu zachwycą od pierwszej chwili. Przestronny salon z dużym stołem, jasne i eleganckie wnętrza, ogromne okna wychodzące na ogród pełen zieleni, wszystko będzie emanowało spokojem i luksusem.