M jak miłość, odcinek 1893: Kinga wyjawi nowe fakty po aresztowaniu Magdy. Źle, że tyle to ukrywała - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1893 - poniedziałek, 1.12.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Po dramatycznych wydarzeniach gdy Magda została wrobiona w defraudację miliona złotych i aresztowana na ulicy przez policję, Kinga przejmie część odpowiedzialności za podopiecznych fundacji oraz będzie starała się wspierać przyjaciółkę. W 1893 odcinku „M jak miłość” Zduńska wreszcie wyzna Piotrkowi, że istniał sygnał ostrzegawczy, który mogła zgłosić wcześniej.

Kinga przekaże Piotrkowi ważne fakty w związku z zarzutami Magdy

- Piotrek, obudź się, muszę ci coś powiedzieć – powie zmartwiona Kinga, nie mogąc znaleźć sobie miejsca.

- Zlituj się, o tej porze – burknie Zduński, ledwo otwierając oczy.

- Słuchaj, jakiś czas temu Magda mówiła mi, że jej komputer wariuje, że kursor sam jeździ po ekranie i… – wyzna wreszcie Kinga.

- Co? A kiedy to było? – natychmiast zareaguje Piotrek, który jako obrońca Magdy będzie wiedział, że każda informacja może być istotna.

- Jakiś miesiąc temu – odpowie Zduńska.

- I dopiero teraz mi o tym mówisz? – zapyta zdenerwowany Piotrek, podrywając się z łóżka i zaczynając działać.

W 1893 odcinku „M jak miłość” Magda nadal będzie przebywać w areszcie, odpowiadając na kolejne pytania prokuratora i przeżywając rosnący stres. Budzyńska powtórzy, że nie miała nic wspólnego z przelanymi pieniędzmi i nie posiada kont zagranicznych, ale dowody zaaranżowane przez będą przemawiały przeciwko niej. Piotrek będzie starał się znaleźć sposób, aby dowody te podważyć i przekonać sąd o niewinności przyjaciółki.

Kinga pomoże Magdzie w 1893 odcinku „M jak miłość”

Tymczasem Kinga przejmie obowiązki związane z fundacją. Podopieczni będą oczekiwali na przelewy, które mają pomóc im w samodzielnym życiu, a Zduńska będzie musiała tłumaczyć się i pocieszać młode osoby, w tym Tosię. Jednocześnie będzie chronić Magdę i nie ujawni, że przyjaciółka siedzi w areszcie.

Dzięki szczerej rozmowie z Piotrkiem Kinga będzie mogła wzmocnić obronę Magdy. Czy to cokolwiek pomoże? Częściowo tak, bo przecież nikt ze Zduńskich nie wierzy, że Budzyńska jest winna.