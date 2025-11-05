M jak miłość, odcinek 1892: Anita nie odnajdzie zaginionej matki! Zacznie podejrzewać straszliwą chorobę Anny - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1892 - wtorek, 25.11.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1892 odcinku "M jak miłość" zaginiona Anna Lerman nie odnajdzie się, co poważnie zaniepokoi Anitę. Tym bardziej, że jej matka już od dłuższego czasu będzie unikać z nią kontaktu, a gdy wreszcie się spotkają, to będzie zachowywać się dziwnie. Wszystko przez to, że pisarka zapomni zabrać ze sklepu prezentów dla Poli (Hania Nowosielska), a na dodatek nie będzie pamiętać, jak do niego dotrze. A co więcej, kupi ubrania dla 5-latki, a przecież córka Kamila będzie już starsza.

I choć matka Laskowskiej będzie tłumaczyć swoje roztargnienie pracą, to jej córka szybko odkryje, że matka ją okłamuje, gdy skontaktuje się z nią kobieta z wydawnictwa i wyzna, że Anna zalega ze złożeniem tekstu. Oczywiście, Anita postanowi od razu to wyjaśnić z matką, ale niestety nie zastanie jej ani w domu, gdzie nie będzie jej już od miesiąca, ani już nie zdoła się z nią skontaktować, bo Lerman będzie mieć wyłączoną komórkę. I niestety do 1892 odcinka "M jak miłość" nic się nie zmieni...

Anita zacznie podejrzewać, że jej matka ma Alzheimera w 1892 odcinku "M jak miłość"!

I to wszystko sprawi, że w 1892 odcinku "M jak miłość" Anita zacznie się już na poważnie niepokoić o swoją matkę. Tym bardziej, że w końcu połączy kropki i zrozumie, że dziwne zachowanie matki może po prostu wskazywać na chorobę Alzheimera. Szczególnie, że początkowe objawy będą się zgadzać. I choć jeszcze nie będzie tak źle, gdyż na szczęście Lerman będzie jeszcze rozpoznawać swoich bliskich, to i tak w takim stanie nie będzie mogła przebywać sama!

Zwłaszcza, że w 1892 odcinku "M jak miłość" być może po prostu nie będzie pamiętała, jak wrócić do domu, co tłumaczyłoby jej długą nieobecność w nim. A zatem, gdzie będzie przebywać matka Anity, skoro nie u siebie? Co stanie się z nią po wyjściu od Laskowskiej i Gryca?

Kamil zacznie szukać zaginionej Anny w tajemnicy przed ukochaną w 1892 odcinku "M jak miłość"!

Tego w 1892 odcinku "M jak miłość" za wszelką cenę będzie chciał dowiedzieć się Kamil, który za plecami swojej ukochanej, postanowi zrobić wszystko, aby odnaleźć jej matkę. Tym bardziej, iż nie będzie mógł patrzeć, jak ona się tym zamartwia. Szczególnie, że w grę będzie mogła już wejść poważna choroba Lerman, przez co to już nie będą przelewki!

Ale czy w 1892 odcinku "M jak miłość" Kamilowi uda się odnaleźć zaginioną Annę? Czy Gryc postanowi szukać jej na własną rękę? A może zaangażuje do tej sprawy agencję detektywistyczną Marcina (Mikołaj Roznerski) i Jakuba (Krzysztof Kwiatkowski)? Czy uda się odszukać Lerman nim będzie za późno? Odpowiedź na to pytanie poznamy już niebawem!